“Als ik egoïstischer was, had ik verder kunnen geraken”: Stein Huysegems speelt morgen laatste match

13 april 2019

07u55 0 Belgisch voetbal Veertienvoudig Rode Duivel Stein Huysegems, die op zijn 36ste nog actief is bij de Antwerpse eersteprovincialer Heikant, zet zondag definitief een punt achter zijn carrière. Op onze vraag maakte de Kempenaar nog eens een ‘trip down memory lane’. “Ik was te braaf voor de voetbalwereld.”

Debuut op 16 bij Lierse

“Ik voetbalde van mijn acht jaar bij Lierse en het was fantastisch dat ik daar al zo jong mocht debuteren. Die eerste jaren waren enorm plezant. Als jonge gast denk je nog niet al te veel na over het voetbal en kan je onbevangen je ding doen: dat is puur genieten. Druk ga je pas later voelen. Bovendien had ik met Eric Van Meir een ervaren mentor. Hij nam me als kapitein onder zijn vleugels.”

“Mijn carrière startte goed en mede door mijn entourage ben ik nooit beginnen zweven. In mijn laatste jaar bij Lierse, onder Emilio Ferrera, kende ik een echte topperiode. Ik scoorde toen zestien keer, onder meer de winning-goal op Anderlecht. Mijn vrienden praten daar nu soms nog over.”

Piek in Nederland

“Na Lierse ging ik in Nederland aan de slag, eerst bij AZ. Daar beleefde ik misschien wel mijn allerbeste jaren. Ik had er eerst Co Adriaanse en dan Louis van Gaal als trainer. Allebei speciale figuren: naar de buitenwereld kwamen ze nukkig over, maar naar hun spelers toe waren het beiden heel warme mensen. Als je slecht speelde of trainde, dan draaiden ze niet rond de pot. Tegelijk waren ze oprecht geïnteresseerd in de mens achter de speler.”

“In het laatste jaar bij AZ kwam ik minder aan de bak en daarop ging ik naar Feyenoord. In De Kuip spelen was een geweldige ervaring. Langs de andere kant liet de fanatieke aanhang haar ongenoegen duidelijk blijken als het slecht ging. Toen we met 0-4 verloren van grote rivaal Ajax kregen we ’s anderendaags op training bezoek van de harde kern… Een jaar later ruilde ik Feyenoord al in voor Twente. De mentaliteit was daar gemoedelijker en dat lag me beter.”

Met Hazard bij Rode Duivels

“In mijn Nederlandse periode raakte ik ook bij de nationale ploeg. Ik ben trots dat ik veertien keer ons land mocht vertegenwoordigen. Bij de Rode Duivels speelde ik nog met verschillende jongens van de gouden generatie. Zo was ik er bij toen de piepjonge Eden Hazard debuteerde tegen Luxemburg. Ach, die mannen groeiden later door naar een veel hoger niveau. Op mijn 26ste zat mijn interlandcarrière er al op, maar dat was gezien de evolutie van die supertalenten niet eens onlogisch. Daar kon ik niet tegenop.”

Dieptepunt bij Genk

“Toen ik 28 was, trok in naar Racing Genk. Over de club op zich kan ik geen verkeerd woord zeggen. Mijn begin daar was ook dik in orde. We wonnen meteen de beker en ik was belangrijk in die campagne. Maar enkele maanden later werd ik plots op het bureau van algemeen directeur Dirk Degraen geroepen. Je moet weten dat Degraen voordien jarenlang mijn zaakwaarnemer was geweest. Plots vertelde Degraen me op een vrij vijandige toon dat de club van me af wilde en dat ik met onmiddellijke ingang naar de B-kern vloog. Dat was schrikken.”

“Toen heb ik gezien hoe rot de voetbalwereld soms kan zijn. Of ik zelf niet te braaf was voor dat milieu? Eigenlijk wel. Als ik wat egoïstischer was geweest, had ik waarschijnlijk meer kunnen scoren en verder kunnen geraken. Maar ik heb nergens spijt van. Integendeel, ik ben trots dat ik altijd mezelf ben gebleven.”

Terugkeer naar het Lisp

“Na een weinig succesvolle uitleenbeurt bij het Nederlandse Roda belandde ik opnieuw bij Lierse. Zelf was ik sinds mijn eerste periode op het Lisp een andere voetballer geworden. Ik kwam meer aan de bal, terwijl ik vroeger vaker in de diepte dook. Maar ook Lierse als club was veranderd. Sportief en extrasportief was het niet meer wat het ooit was. Het is enerzijds jammer dat het oude Lierse intussen failliet is. Anderzijds: enkele weken geleden gaf ik de aftrap bij het nieuwe Lierse Kempenzonen en daar hield ik een goed gevoel aan over.”

Avontuur aan andere kant van de wereld

“In de zomer van 2014 zat ik zonder club, toen plots een Nederlandse manager belde. Of ik geen zin had om bij Wellington, in Nieuw-Zeeland te gaan voetballen? Binnen de drie dagen moest ik beslissen. Op dat moment hebben mijn vrouw en ik een wat impulsieve beslissing genomen. We gingen er voor. Die keuze heb ik me nooit beklaagd. Het voetbal was er heel open en het leven was er aangenaam. Er waren maar twee nadelen aan dat avontuur: Nieuw-Zeeland is 36 uur reizen van België en er zijn regelmatig aardbevingen. Drie keer maakten we een beving mee van 6,3 op de schaal van Richter. Dat is erg angstaanjagend.”

Ik word zeker nooit trainer. Bij een eerste ploeg krijg je een hoop stress en bij jeugd moet je omgaan met ontevreden ouders Stein Huysegems

Plezier in de lagere afdelingen

“Bij mijn terugkeer in België kon ik in tweede klasse, bij Dessel, aan de slag. Blessures deden me nadien nog een stapje terug zetten. Bij Heikant Berlaar, vlak bij huis, voetbal ik voor het plezier, al blijf ik een winnaar. Dit seizoen scoorde ik achttien keer, maar toch voel ik dat het stilaan op is. Na elke match heb ik dagen last. Het zal straks speciaal zijn om de voetbalschoenen definitief aan de haak te hangen, maar treuren ga ik niet doen. Ik ben er klaar mee. Al kan het zijn dat er een klein verlengstuk komt, want we hebben nog een kansje op de eindronde.”

En nu: zeker geen trainer

“Trainer worden was nooit mijn ambitie. Bij een eerste ploeg krijg je een hoop stress en bij jeugd moet je omgaan met ontevreden ouders. Inmiddels heb ik ook een leven buiten het voetbal. Sinds twee-en-een-half jaar ben ik postbode. Of ik dat geld nodig heb? Tja, ik heb niet slecht geboerd, maar niet in die mate dat ik save zit tot mijn tachtig jaar. Bovendien heb ik na mijn profloopbaan een paar maanden thuis gezeten en dat was het ook niet. Ik sliep tot elf uur en dan lag ik een hele dag in de zetel. Ik wilde iets om handen hebben en zo belandde ik bij de post. Het is vroeg opstaan, maar ik amuseer me.”

Carrière-overzicht in jaartallen

•1998–2003 Lierse: 117 matchen en 32 goals

•2003–2006 AZ: 94 matchen en 19 goals

•2006–2007 Feyenoord: 25 matchen en 6 goals

•2007–2009 Twente: 38 matchen en 6 goals

•2009–2011 Racing Genk: 33 matchen en 3 goals

•2010–2011 Op uitleenbasis naar Roda JC: 14 matchen en één goal

•2011–2012 Lierse: 18 matchen en één goal

•2012–2014 Wellington Phoenix: 48 matchen en 15 goals

•2014–2015 Dessel: 24 matchen 9 goals

