Belgian eDevil Stefano Pinna grijpt in Londen net naast FIFA-wereldtitel maar strijkt toch mooi bedrag op

06 augustus 2018

11u54

Bron: Belga 0 Voetbal Onze landgenoot Stefano Pinna is er niet in geslaagd zich tot wereldkampioen te kronen in de FIFA eWorld Cup. De Belgian eDevil verloor afgelopen weekend de finale van het virtuele WK in de Londense O2 Arena van Mosaad Aldossary uit Saoedi-Arabië.

De finale bestond uit een tweeluik waarbij er één wedstrijd op de Xbox en één op de Playstation werd gespeeld. Op beide platforms ging Pinna (20) met 2-0 onderuit tegen de Saoedi. Eerder had de professionele egamer, die nog maar pas een contract tekende bij PSV, in de halve finales voor de thriller van het toernooi gezorgd door de Deen Marcus Jorgensen na verlengingen in de terugwedstrijd uit te schakelen.

"Op de Xbox had ik het ontzettend moeilijk. Op de PlayStation, mijn favoriete console, maakte ik de kansen niet af. Dat deed mijn tegenstander wel", reageerde Pinna op de website van de FIFA. "Hij zette me voortdurend onder druk waardoor ik mijn gebruikelijk speelstijl niet kon hanteren. Hij verdedigde ook uitstekend. Ik kon het toernooi niet winnen, maar ben toch heel trots op mezelf."

Meer dan 20 miljoen gamers van over de hele wereld deden een gooi naar de wereldtitel op FIFA. Slechts 32 mannen, onder wie Pinna, overleefden de kwalificaties en mochten naar de eindronde in de Londense O2. Het evenement werd massaal gevolgd op YouTube en het streamingkanaal Twitch.

Mosaad Aldossary strijkt met zijn wereldtitel 250.000 dollar (216.000 euro) op. Als verliezend finalist neemt Pinna 50.000 dollar (43.223 euro) mee naar huis.

De nieuwe wereldkampioen mag in september ook plaatsnemen tussen Messi, Ronaldo en co tijdens de uitreiking van de The Best FIFA Football Awards in Londen.