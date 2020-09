Belg ontmoette voetballegendes voor ‘Houten Bal’ en schreef er boek over: “Maldini was enorm bescheiden, Maradona gedroeg zich als God” Niels Vleminckx

16u35 2 Voetbal Bart Uyttersprot (44) zocht een manier om de leerlingen van zijn beroepsschool te triggeren. Lionel Messi ontmoeten, bijvoorbeeld. Want als een simpele Vlaming daarin slaagt, wat houdt jongeren dan nog tegen om hun eigen toekomst in handen te nemen? Uyttersprot schreef er een boek over. “Alles is mogelijk, als je er maar voor wil en durft gaan.”

Thierry Henry. Ronaldinho. Louis van Gaal. Raul. Andrea Pirlo. Andriy Shevchenko. Luis Figo.

Het is slechts een handvol van de tientallen voetballegendes die de Brusselse schooladviseur Bart Uyttersprot heeft ontmoet. Twee jaar geleden kon u via HLN zijn avonturen al volgen. Om uiteindelijk - na maanden nagelbijten en vooral doorzetten - zijn einddoel te bereiken. Lionel Messi.

De verhalen van die ontmoetingen schreef Uyttersprot neer in een boek. ‘Road to Messi’. Maar meer dan over de stervoetballers op zich gaat het over de verhalen die erachter zitten. Over de levenslessen die eruit te leren vallen. Hoe je met creativiteit, geduld en doorzettingsvermogen veel kan bereiken in het leven.

“Ik heb uiteindelijk elf hoofdstukken gemaakt, elk met een andere insteek. De verhalen over de ontmoetingen dienen als illustratie”, zegt Uyttersprot.

Van Paolo Maldini, één van de grootste spelers aller tijden van AC Milan, was hij het meeste onder de indruk. “Omdat die in al zijn grootheid toch enorm bescheiden was. We spraken af in zijn villa in het centrum van Milaan, omdat hij er niet over straat kan lopen zonder aangeklampt te worden. Maar vanaf het moment dat hij de deur opendeed, was hij enorm joviaal. Openhartig. Maar vooral: bescheiden. De les die ik leerde, was: blijf altijd jezelf. Mijn ontmoeting van Maradona was op zekere hoogte exact het tegenovergestelde. Er stonden tientallen kinderen te wachten op zijn handtekening, maar opeens zei hij: ‘Nog drie en het is gedaan’, waarna hij in de lobby ging zitten en een virtuele muur optrok. Hij gedroeg zich toen als God. Terwijl hij in ons persoonlijk gesprek wel zeer open had opgesteld. Die muur had hij nodig om zich te beschermen van de buitenwereld. Jammer.”

Uyttersprot is zelf een fanatieke voetbalfan. Maar de reden waarom hij zo lang achter Messi is aangegaan, gaat veel verder. “Ik wilde mijn studenten laten zien dat alles mogelijk is in het leven. Maar je moet ervoor willen en durven gaan. Ik werk in de Victor Hortaschool in Evere, een beroepsschool. Die jongens en meisjes kijken soms niet ver de toekomst in, misschien omdat ze geen grote verwachtingen van het leven hebben. Maar wanneer ze in mijn kantoor komen, en ik leg ze uit dat zelfs ik Lionel Messi heb kunnen ontmoeten, trekken ze zúlke ogen. ‘Als ik Messi kan ontmoeten, kan jij toch ook iets realiseren in het leven?’, zeg ik dan. En zelfs als het doel niet lukt: de weg ernaar toe is minstens even mooi. Dat wil ik de kinderen bijbrengen.”

U kan het boek ‘Road to Messi’ bestellen via www.crowddonation.be. Het kost 22,95 euro. De opbrengst gaat naar de vzw BiJeVa, dat gezinnen in armoede bijstaat.