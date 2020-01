Beckham, Pogba, Dele, Wullaert: Gouden Schoen blinkt als eerste Belgische speelster in Adidas-campagne Kristof Terreur in Engeland

21 januari 2020

10u00 0 RED FLAMES Daar staat ze dan te blinken op de affiches. Tussen David Beckham, Paul Pogba, Marc-André ter Stegen en Dele. Tessa Wullaert is een van de uithangborden van de nieuwe Predator 20 Mutator, iconische voetbalschoen van Adidas. “Als Belgische speelster is dit een unicum, denk ik. Heel cool”, zegt de drievoudige Gouden Schoen. Vanaf vandaag promoot ze de schoen met de spikes aan de bovenzijde.

That curve 💫 only with #Predator™️! @adidasfootball pic.twitter.com/cvgs65owGH Tessa Wullaert(@ TessaWullaert) link

De fotoshoots waren apart. David Beckham, gezicht van de eerste Predator eind jaren ’90, heeft ze niet mogen ontmoeten. Ook Man United-vedette Paul Pogba, die andere commerciële motor, niet. Dele (Tottenham) en Marc-André ter Stegen liep ze wel tegen het lijf tijdens het maken van de campagnebeelden. “Veel tijd was er niet”, zegt ze. “Het was tussen de foto’s door. Snel eentje nemen en dat was het dan. Een echte conversatie hebben we niet gehad.”

Vanaf dinsdag 21 januari gaat de campagne globaal. Op de affiches voor de Predator 20 Mutator staat de Red Flame vrolijk naast Beckham, Pogba, Ter Stegen, Dele en de Amerikaanse Becky Sauerbrunn. De speelster van Manchester City vindt het een hele eer dat sponsor Adidas haar uitspeelt. De komende maanden gaat ze ook op de iconische schoen voetballen. “Ik vind het wel cool dat ik in de campagne zit”, zegt ze. “Ik denk dat ik de eerste Belgische speelster ben die voor Adidas een schoen mag promoten.”

Met de Predator treedt ze in de voetsporen van Becks, Zinedine Zidane en Luc Nilis. Al valt de nieuwe versie in het niets te vergelijken met die van de jaren ’90. De Predator heeft nu veel kleinere spikes op de wreef en is voorzien van een zogenaamde ‘demonskin’. Designers werkten drie jaar aan het nieuwe model om het optimale raakvlak tussen bal en schoen te creëren.

“Een paar maanden geleden heb ik de old-school Predator getest”, geeft Wullaert toe. “Vooral het comfort voor de voet is fel verbeterd. Momenteel twijfel ik nog tussen het model met of zonder veters. Zonder ziet er beter uit. Ik heb de designer gesproken die drie jaar met het ontwerp bezig is geweest. Best interessant.”

De drievoudige Gouden Schoen personaliseert haar schoenen. Altijd op dezelfde manier: Belgisch vlaggetje en de ‘TW’ initialen op de ene, Girl Power op de andere. “Een match met mijn tattoo”, zegt ze. “Voor mij is de kleur belangrijk. Ik ben altijd blij als er roze bijzit. Maar het voornaamste is dat ze makkelijk zitten.”

“Ik denk dat de mannelijke collega’s meer bezig zijn met hoe alles eruit ziet dan wij, vrouwen. Bij ons valt dat mee. Wij weten dat we minder kunnen eisen, dat we minder mogelijkheden hebben en minder gezag. Wij zijn al blij dat de sponsors de weg naar ons hebben gevonden.”

Wat als Wullaert op de shoot de kans had gekregen om een vraag te stellen aan een van de vedetten die samen met haar de poster siert? “Ik vind het altijd interessant om weten wat die mannen in het dagelijks leven doen. Ik vind het belangrijk dat zij weten dat wij er evenveel voor doen, maar er veel minder voor krijgen.”

“Neem nu het transport. Bij City vliegt de eerste ploeg bijna constant, wij gaan overal met de bus naartoe. Dat is een beetje een frustratie. Als we toch mogen vliegen is het een gewone lijnvlucht en zijn we afhankelijk van de vliegtijden. Onlangs heb ik een opmerking geplaatst bij het vliegtuig dat City speciaal had laten bespuiten. Ik had erop gereageerd mee: ‘Brengt dat vliegtuig ons naar Madrid?’ Reactie is er niet op gekomen.”