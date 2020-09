Bayern wint Europese Supercup na felbevochten strijd met Sevilla, Duitsers klaren klus pas in verlengingen VH

24 september 2020

23u33 2 Voetbal Bayern München heeft voor de tweede keer in z'n clubgeschiedenis de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar had in Boedapest een vette kluif aan Sevilla. Pas in de verlengingen bezorgde Javi Martinez de Duitsers de trofee met een rake kopbal.

Heel de week ging de Supercup over de tongen in Hongarije, tot in het parlement toe. De oppositie sprak schande van de beslissing van de UEFA én premier Viktor Orbán - een notoir voetbalfan - om publiek toe te laten in de Puskas Arena (capaciteit: 67.000). “Een onaanvaardbaar experiment,” zei politicus Ildiko Borbely. “Dat ze 14.000 landgenoten als proefkonijnen gebruiken om te te zien hoe het coronavirus zich in een massa verspreidt... Ongehoord om Hongarije aan dit gevaar bloot te stellen.”

Boedapest, dat in juni de rol van gaststad overnam van hotspot Porto, draagt nu zelf het label van ‘risicozone’. De Beierse minister-president Markus Söder raadde de fans van Bayern aan niét te gaan. Zijn oproep kreeg gehoor: slechts 1.000 supporters gingen toch en die van Sevilla waren met nóg minder: 500.

En zo kwam het dat haast alleen Hongaarse fans van een aangename voetbalavond in het stadion genoten. Sevilla schudde Bayern na elf minuten wakker toen Alaba good old Rakitic een duwtje gaf - Ocampos zette de penalty om. In de 34ste minuut gingen alle handen op elkaar in Boedapest: Müller spotte Lewandowski, die onzelfzuchtig klaar legde voor Leon Goretzka - de international schoot klaar kijkend binnen.

Sevilla, pas aan z’n eerste match met inzet toe dit seizoen, verdedigde terwijl Bayern drukte. Tot twee keer toe zagen de Duitsers na de rust een goal afgekeurd. De VAR zag (terecht) offside in een goal van Lewandowski en een (onterechte) trekfout van de Poolse spits bij een goal van Sané. Op een counter net voor en net na de verlengingen kon Neuer invaller En-Nesyri telkens het scoren beletten. Finaal was het een andere invaller, Javi Martínez, die na acht jaar dienst afscheid nam bij Bayern met een winning goal - hij knikte de rebound binnen. Het publiek, dat zich voorbeeldig gedroeg, kon het wel smaken.

UEFA-voorzitter Čeferin noemde de eerste Europese match met toeschouwers een pilootproject. Sportief is de test geslaagd, nu nog afwachten of de potentiële biologische bom niet ontploft buiten de stadionmuren.

