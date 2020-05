Bayern München licht aankoopoptie Coutinho niet: “120 miljoen betalen voor een speler is nu geen optie”



22 mei 2020

23u34

Bron: Belga 0 Voetbal Bayern München heeft de aankoopoptie op Philippe Coutinho niet gelicht. De Braziliaanse middenvelder wordt sinds augustus gehuurd van FC Barcelona en voor 120 miljoen euro kon de Duitse kampioen hem definitief overnemen.



“We hebben de optie niet gelicht en de deadline daarvoor is inmiddels ook verstreken”, bevestigde voorzitter Karl-Heinz Rummenigge aan Der Spiegel. “We zullen intern de samenstelling van ons team voor volgend seizoen bespreken en bekijken of Coutinho daar al dan niet nog een plaats in heeft.”

De 27-jarige Coutinho maakte furore bij Inter Milaan en vooral Liverpool, maar in München kon hij, net als bij Barcelona, nog niet overtuigen. Voor de uitbraak van het coronavirus kwam hij in 23 van 25 competitiematchen in actie, maar slechts vijftien keer startte hij ook in de basis. Met acht doelpunten en zes assists kan hij weliswaar een aardig rapport voorleggen, maar toch één onder de verwachtingen. Zijn stempel op het spel van Bayern drukken, lukte hem nog niet. In april onderging Coutinho een enkeloperatie en daardoor is hij momenteel nog buiten strijd.

Dat de optie niet gelicht werd, heeft ook te maken met de gevolgen van de coronapandemie. De verwachting is dat de transferprijzen drastisch zullen zakken en ook Bayern anticipeert daarop. “120 miljoen euro betalen voor een speler, is nu echt geen optie meer”, verklaarde Rummenigge.