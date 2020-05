Bate Borisov wint voor 5.000 supporters Beker van Wit-rusland



24 mei 2020

Bate Borisov heeft voor de vierde keer in de clubgeschiedenis (na 2006, 2010 en 2015) de Beker van Wit-Rusland gewonnen. In de finale versloeg het Dinamo Brest na verlengingen met 1-0. Dat gebeurde voor duizenden fans. Ondanks de coronaviruspandemie werden er 5.761 kaartjes verkocht.

Dat is wel slechts een fractie van de capaciteit van het stadion en de fans werden verdeeld over de arena. Maar velen negeerden hun toegewezen plaatsen en troepten bij elkaar, de meesten zonder mondmasker. De Wit-Russische president Alexander Lukashenko bagatelliseert de pandemie nog altijd als een “psychose”, hoewel de besmettingen nu ook in het Oost-Europese land enorm toenemen. Tot nu toe zijn er meer dan 36.000 besmettingen en bijna 200 doden.