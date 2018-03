Barcelona en Gremio vinden akkoord over transfer Arthur TS

11 maart 2018

16u02

Barcelona en de Braziliaanse topclub Gremio zijn tot een akkoord gekomen over de optie tot aankoop van de Braziliaanse belofte Arthur. Dat heeft Barça zondag bekendgemaakt.

Met de overeenkomst over de 21-jarige Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, kortweg 'Arthur', zou zo'n dertig miljoen euro gemoeid zijn. Dat bedrag kan via bonussen oplopen tot 39 miljoen. Barcelona kan de optie wel pas ten vroegste activeren in juli, als de transfermarkt weer opengaat.

Technisch directeur Roberto Fernandez raakte in november vorig jaar gecharmeerd door de technisch begaafde Braziliaan. In de finale van de Copa Libertadores domineerde Arthur op het middenveld en bezorgde hij Gremio zo de eindzege van het Zuid-Amerikaanse toernooi. Arthur doorliep de nationale jeugdelftallen maar wacht nog op zijn debuut in de 'Seleção'.