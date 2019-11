Balotelli nu door eigen Ultra’s op de korrel genomen na racismerel in Verona: “Zijn arrogantie is niet te verantwoorden” DMM

08 november 2019

11u27 0 Voetbal Mario Balotelli moet niet rekenen op de volledige steun van de harde kern bij z'n club Brescia. Die nam de spits op de korrel nadat hij vorig weekend het slachtoffer was geworden van racistische gezangen.

Ook de rassenhaat blijft de voetbalwereld in de ban houden. Vorig weekend werden onder meer Ilaimaharitra (Charleroi), Koulibaly (Napoli) en Balotelli (Brescia) racistisch bejegend. Die laatste keilde een bal in de tribune na racistische gezangen bij de fans van Hellas Verona. Balotelli wou het veld verlaten, maar zijn ploegmaats bij Brescia konden de Italiaan op andere gedachten brengen.

Hellas Verona reageerde op het wangedrag door een stadionverbod tot 2030 uit te spreken over één van z’n supporters, een Ultra die Balotelli in een radiointerview nog eens extra op de korrel nam. Verder kwam er ook een sanctie dat een tribune moet sluiten bij de volgende wedstrijd van Verona.

Ondanks die sancties konden de fans die racistische uitspraken het veld op slingerden wel rekenen op de steun van de burgemeester van Verona en de voorzitter van Hellas Verona. Op de koop toe hebben nu ook de Ultra’s van Brescia zich achter hun concullega’s geschaard met een open brief.

Hoogst eigenaardig, want Balotelli is net één van hun spelers. “Als Balotelli niet klaar was om het op te nemen tegen de fans van Verona had hij dat moeten zeggen. Dan had hij zijn plaats moeten afstaan aan iemand die minder irritant is. Niemand van ons zou het zich aangetrokken hebben. Zijn arrogantie is niet te verantwoorden.”

“De verklaringen van één van de leiders van de harde kern van Verona kan de heksenjacht van de media en andere instellingen niet rechtvaardigen”, klinkt het verder bij de Ultra’s van Brescia. “We veroordelen elke provocatie die vijandig of discriminerend is, maar willen ook onze solidariteit uitdrukken tegenover zij die zich opnieuw beroofd zien van hun vrijheid.”

“Hele supportersschares kunnen niet als racistisch beschouwd worden, maar racisme bestaat wel en wordt vaak gebruikt om paniek te creëren binnen de publieke opinie. Niet elke fan van Hellas Verona is een racist en de Ultra’s zijn geen broednest van de Ku Klux Klan.””