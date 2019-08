AZ-spelers steken de draak met Didier Lamkel Zé, de Ikea-kast van Antwerp NVK

30 augustus 2019

10u40 1 Voetbal Didier Lamkel Zé is als een Ikea-kast. Op het eerste gezicht geen ramp dat die wat vijzen mist. Maar de kans dat de boel instort, is reëel.

Zijn eerste balcontact: een bal zo'n dertig meter de lucht in trappen. Zijn eerste actie: vier verdedigers in de wind zetten, om vervolgens weg te schuiven en de bal te verliezen. Hij jende zijn tegenstander. Ging drie keer liggen alsof hij geraakt was door een baseballknuppel, terwijl hij net degene was die de fout had gemaakt.

Didier Lamkel Zé is een circus op voetbalnoppen. Onberekenbaar. Knotsgek. Het soort speler waarvoor een supporter naar het stadion komt. Het type voetballer waar een trainer het op z'n heupen van krijgt. Het is heus geen toeval dat Bölöni de flankaanvaller tijdens de voorbereiding naar de B-kern verbande. Of dat Jelle Van Damme afgelopen seizoen er slaande ruzie mee kreeg op training.

Lamkel Zé is een ongeleid projectiel. Maar louter voetbaltechnisch is het zonder de minste twijfel de Antwerpspeler met het grootste potentieel. Pijlsnel. Een enorme conditie. Een passeerbeweging en creativiteit. Álles heeft Lamkel Zé. Als er iemand van deze kern ooit de Europese subtop kan halen, dan wel hij. Op voorwaarde dat het kopje ooit eens de knop kan omdraaien.

Natúúrlijk was het Lamkel Zé die twintig minuten voor tijd de 1-0 maakte. Op de counter, met de kop, na een sprint van zeventig meter. Knap afgemaakt, knappe goal - de goal van de kwalificatie, leek het. Maar evengoed was het typerend dat de Kameroener zo wild werd van zichzelf, dat hij door zijn doelpuntenviering een tweede gele kaart kreeg. Antwerp met z'n negenen. Daarná nog protesteerde de Kameroener door op de middencirkel z'n shirt uit te trekken en ostentatief aan de spionkop te tonen.

Fantastische voetballer, Lamkel Zé. Topattractie. Alleen jammer van die vijzen.