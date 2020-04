Axel Witsel schenkt 100.000 euro aan Luiks ziekenhuis: “Wil verpleegkundigen helpen” Redactie

15 april 2020

18u40 0 Voetbal Axel Witsel (31) heeft een gift van 100.000 euro overgemaakt aan de Fondation Léon Fredericq. Daarmee zal medisch materiaal worden aangekocht voor het Academisch ziekenhuis van Luik (CHU Liège).

De Rode Duivel, afkomstig van Luik, zegt heel wat vrienden en kennissen te hebben die als verpleegkundigen in de frontlinie vechten tegen Covid-19. "Zij vertellen hoezeer ze beschermend materiaal tekortkomen of dat het van slechte kwaliteit is. Ze getuigen ook over de onmacht van het personeel door het gebrek aan materiaal in verhouding met de toestroom van patiënten. Ik wilde dus een gebaar stellen. Het voetbal stelt in deze kritieke situatie niet veel voor. Ik wil de verpleegkundigen helpen die dit vandaag echt nodig hebben.”

Witsel wacht momenteel in Dortmund op de herstart van de Bundesliga, die op 9 mei gepland staat.