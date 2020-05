Axel Witsel: “Ik droom ervan om trainer te worden bij Standard” DMM

16 mei 2020

09u52

Bron: RTBF 0 Voetbal Schuilt er een trainer in Axel Witsel? Als het van de Rode Duivel afhangt wel. Meer nog: Witsel wil op een dag ooit terugkeren bij Standard. Eventueel als speler, maar nog liever als trainer. “Het blijft de club van mijn hart.”

Geen Axel Witsel (31) straks op het veld in de Bundesliga. De Rode Duivel is geblesseerd aan de adductoren en moet het eerste topvoetbal sinds de uitbraak van het coronavirus aan zich laten voorbijgaan. Witsel zal moeten toekijken hoe zijn ploegmaats van Dortmund het opnemen tegen Schalke. Wie weet komt er wat studiemateriaal uit voor de trainerscursus die hij enkele maanden geleden met nog enkele andere Rode Duivels begon.

Want Witsel droomt van een carrière als trainer, zegt hij bij RTBF.be. “Ik weet niet hoe de toekomst eruit ziet, maar ik ben sterk geïnteresseerd in het trainerschap. Net daarom begon ik enkele maanden geleden met een cursus. Als ik trainer zou worden, dan hoop ik dat ik dat voor het eerst ben bij Standard. Het zou alleen maar logisch zijn. Ik ben er mijn spelerscarrière begonnen en het zou leuk zijn om op Sclessin ook mijn trainerscarrière te beginnen”, aldus Witsel.

De Rode Duivel volgde de situatie rond zijn ex-club op de voet de voorbije weken. Zo pompte hij onder meer geld in de club. Echt zorgen om de licentie van Standard maakte Witsel zich naar eigen zeggen wel nooit. “Standard heeft zijn plaats in de Jupiler Pro League en nergens anders. Ik kan het me niet voorstellen dat ze in de amateurreeksen zouden uitkomen. Standard heeft een plaats in mijn hart. Ik heb er gespeeld en ben er opgegroeid. Op Sclessin is het allemaal begonnen voor mij.”

Of het daar ook zal eindigen als speler, weet Witsel niet. “Ik zou graag mijn joker inzetten op die vraag. Ik weet het niet. Ik heb nog twee jaar contract bij Dortmund. Ik voel me er goed en ik hoop met Borussia een titel te pakken. Dat is écht wel een doel. Daarna zullen we moeten zien wat de toekomst brengt.”

Lees ook:

Koken met Witsel en Meunier: “Te veel boter? Dan loop je morgen gewoon tien kilometer meer”

Axel Witsel schenkt 100.000 euro aan Luiks ziekenhuis: “Wil verpleegkundigen helpen”

12 miljoen gevonden, met dank aan Witsel en Fellaini: Rouches vanavond met vertrouwen naar het BAS