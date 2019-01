Arsenal schrikt zich een hoedje wanneer Blackpool-fan bovenop spelersbus protesteert, wedstrijd zelf maat voor niets DMM

Bron: Belga 0 Voetbal Geen problemen voor Arsenal in de FA Cup. De ploeg van coach Unai Emery had geen kind aan derdeklasser Blackpool. Al waren de fans van de Noord-Engelse havenclub wel een stuk pittiger opzij te zetten. Eén van de supporters klom in het kader van een protestactie zelfs op de spelersbus van Arsenal.

Jawel, één van de fans van Blackpool is kort voor het bekerduel tegen Arsenal op het dak van de spelersbus van de Londense bezoekers geklauterd. Die stond voor het hotel van de spelers geparkeerd. Ook enkele andere fans hadden zich voor de bus geposteerd. De Blackpool-fans protesteerden tegen clubeigenaar Owen Oyston. Die 85-jarige excentriekeling, eigenaar sinds 1988, werd in november 2017 veroordeeld omdat hij zo’n 30 miljoen euro van de club naar zijn bedrijven doorsluisde.

De fans wilden de aftrap van het bekerduel verhinderen, maar slaagden niet helemaal in hun opzet. Na 40 minuten werd de man van het dak gehaald en gearresteerd. De spelers van Arsenal waren toen al op een andere bus gestapt en zo liep de wedstrijd geen vertraging op. Fans protesteren al langer tegen het beleid van Oyston. Momenteel is Blackpool, dat in het seizoen 2010-2011 voor het laatst in de Premier League uitkwam, elfde in de Division One.

Blackpool verloor de partij overigens met 0-3. Na 20 minuten stond het al 0-2 in het krijt na twee goals van Arsenal-jeugdproduct Joe Willock. In de tweede helft tekende Iwobi voor de eindscore vanuit buitenspelpositie.

GOAL | Arsenal komt via de 19-jarige Joe Willock op voorsprong bij Blackpool! 🔴⚪️ pic.twitter.com/8Fz6uYoqdf Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Blackpool fan protests on top of Arsenal's bus before FA Cup match https://t.co/k3cXKWm6Bp Black 💎(@ RaheemDickson) link

Blackpool Fan Stages 40-Minute Protest On Arsenal Bus’ Roof https://t.co/FB3bV8rwKb pic.twitter.com/OjrpfX2L8R GistsHub(@ gistshub) link