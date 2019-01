Argentijnse president vraagt om zoekactie naar Sala te hervatten - Ex-trainer: “Walgelijk dat ze situatie zo laten”, ook Messi doet oproep TLB

25 januari 2019

20u28

Bron: Belga 0 Voetbal Argentinië heeft het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk formeel verzocht om de gestaakte zoekoperatie naar de vermiste Argentijnse voetballer Emiliano Sala te hervatten. Het vliegtuigje met Sala, de kersverse recordtransfer van Cardiff, aan boord verdween maandagavond van de radar boven zee tussen Nantes en Cardiff.

“President Mauricio Macri heeft de minister van Buitenlandse Zaken Jorge Faurie bevolen om een formeel verzoek in te dienen bij de overheden van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk met de vraag om de zoekinspanningen aan te houden”, klinkt het in een mededeling van het Argentijns ministerie. Het eenmotorig vliegtuig met Sala aan boord was maandagavond opgestegen in Nantes met bestemming Cardiff, maar verdween ter hoogte van het Kanaaleiland Guernsey van de radar.

Trainer die Sala onder zijn hoede had bij Nantes niet te spreken over beslissing

Ook Nantes-coach Vahid Halilhodzic is niet te spreken over de stopzetting van de zoekactie, die hij tot voor kort onder zijn hoede had. “Het is schandalig dat ze met de zoekactie gestopt zijn. Het is geen zekerheid dat ze het vliegtuig niet kunnen vinden”, brieste de Bosniër. “Het is walgelijk dat ze de situatie zo laten, dat kunnen we niet toelaten.”

Zus Romina Sala reageerde gisteren al emotioneel in de Britse pers. “Ik ben er zeker van dat Emiliano nog leeft. Alstublieft, stop niet met zoeken, al begrijpen wij ook wel dat het een moeilijke taak is.” De zoekactie naar de vermiste voetballer en de piloot werd gisteren stopgezet. “Er is niets meer dat we kunnen doen. De kansen op overleving zijn in dit stadium extreem klein”, verklaarde havenmeester David Barker. “Ondanks al onze inspanningen hebben we geen enkel spoor van het vliegtuig, de piloot of de passagier gevonden.”

Messi roept op om te blijven zoeken

Ook de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi heeft een oproep gelanceerd op zijn Instagramaccount om de zoektocht naar de vermiste Emiliano Sala voort te zetten. “Zolang er ook maar een sprankeltje hoop rest, zouden wij toch willen vragen om Emiliano te blijven zoeken", schreef de spits van FC Barcelona. Ook zijn landgenoten Gonzalo Higuain (Chelsea), Nicolas Otamendi (Manchester City) en Lucas Biglia (AC Milan, ex-Anderlecht) riepen op sociale media al op tot voortzetting van het onderzoek.

Ook onder anderen Lucas Biglia (ex-Anderlecht) en Nicolas Otamendi (Man. City) deden een oproep: