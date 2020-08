Antwerpse profclubs kunnen dan toch thuis spelen: “Je mag niet alles verbieden wat leuk is” NVK/FDZ/RN/ABD

05 augustus 2020

Dan toch een uitzondering. De virologen waren tegen, maar de politici gunnen het profvoetbal een 'normale' competitiestart. Antwerp, KV Mechelen en Beerschot mogen thuiswedstrijden spelen.



“Zowat in heel Europa zijn of worden de sportcompetities gestart, zelfs in rode gebieden zoals Barcelona of Leicester wordt er op alle niveaus gesport. Als we nu het voetbal niet van start laten gaan, verklaren we onszelf tot zowat de COVID-hoofdstad van de wereld.”

Aldus sprak Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Sport. Er mag weer gevoetbald worden. Zelfs op het amateurniveau, waar niét wordt getest, tenzij lokale besturen of de sportfederaties zelf daar anders over oordelen.

Protocols

De Antwerpse profclubs - en bij uitbreiding de hele Pro League - halen opgelucht adem. Na meer dan een week gedwongen contactloos te trainen en, vooral, de onzekerheid over hun thuiswedstrijden, is er duidelijkheid. Er mag gevoetbald worden op de Bosuil, Achter de Kazerne en op het Kiel.

Het is een understatement te zeggen dat dat véél voeten in de aarde heeft gehad. Na de Antwerpse lockdown mochten volwassenen er geen contactsport meer beoefenen, laat staan wedstrijden spelen. Gouverneur Cathy Berx klonk toen nog kordaat op de vraag of er een uitzondering mogelijk was voor de profclubs. Neen. Al liet ze de deur uiteindelijk toch nog op een kier. “In principe niet.”

De Pro League vond er een boodschap van hoop in. Ze wees er terecht op dat de clubs doorgedreven tests doorvoeren. Het risico helemaal uitsluiten is vrijwel onmogelijk. Maar de protocols die enkelingen van de profliga achter de schermen hadden uitgetekend, zouden ruimschoots moeten volstaan om de profcompetitie op een veilige manier af te werken.

Even leken de Antwerpse clubs in hun eigen voet geschoten te hebben. De bekerviering - knuffels en vleeshoop incluis - van Antwerp verleidde viroloog Marc Van Ranst om het profvoetbal te waarschuwen. Wanneer de spelers van Beerschot ondanks de expliciete waarschuwing van Van Ranst hun promotie gewoon vierden alsof het 2019 was, leek een uitzondering helemaal onmogelijk.

Niet voor niets pleitten de virologen in expertengroep Celeval ervoor om voet bij stuk te houden en niet te laten voetballen in Antwerpen. Maar in nood kent men z’n vrienden. Minister van Binnenlandse zaken Pieter De Crem heeft zich de voorbije maanden meermaals ingespannen voor het voetbal. En ook Antwerps burgemeester Bart De Wever drong binnenskamers aan op een oplossing.

Boetes en straffen

Politici en virologen verschilden dus van mening. Antwerps gouverneur Berx schoof uiteindelijk de hete aardappel op haar beurt door naar Weyts. “De epidemiologische context wijzigt in heel België, dus je moet dit vanuit een breder perspectief bekijken”, argumenteerde Berx.

Na lang overleg met de Pro League hakte Weyts wel de knoop door. “Enkele dagen voor de vooropgestelde startdatum konden we niet anders dan onze verantwoordelijkheid zo snel mogelijk opnemen en een duidelijke beslissing nemen, eerder dan opnieuw de bal doorspelen.”

De clubs beloofden de protocollen nog extra aan te scherpen. Zo zullen spelers van verschillende teams niet langer samen door de spelerstunnel mogen stappen. De clubs wordt ook gevraagd om boetes of andere straffen uit te delen wanneer spelers de wenselijke afstandsregels niet volgen - niet tijdens het spel, maar bij het vieren van een doelpunt of op de reservebank. Taferelen zoals de beker- en promotiefinale kunnen absoluut niet meer.

Weyts: “Het was een moeilijke beslissing, maar het is niet omdat ze moeilijk is dat ze niet moet worden genomen. Het advies van Celeval ging soms meerdere richtingen uit. Er moeten epidemiologisch afwegingen worden gemaakt, maar ook sociale afwegingen. Je mag niet alles verbieden wat leuk is.”



Een grote ‘oef’ van ’t Stad tot Achter de Kazerne

Bij Antwerp, KV Mechelen en Beerschot haalt men opgelucht adem nadat Vlaams minister van Sport Ben Weyts gisteren het licht op groen zette om de volgende weken - zij het onder strenge voorwaarden - ondanks de coronacrisis profvoetbal toe te laten op Antwerps grondgebied.

Antwerp: “Eindelijk is er duidelijkheid”

Antwerp-manager Sven Jacques is blij dat zijn club vanaf vandaag weer normaal kan trainen én dat de Great Old zaterdag de match tegen Moeskroen op de eigen Bosuil mag afwerken. “Er was toch serieuze onduidelijkheid”, zegt Jacques. “De voorbije dagen trainden we met inachtneming van social distancing, waardoor we niet met dezelfde middelen aan het strijden waren als de andere clubs van 1A. We kenden geen normale voorbereiding op de match tegen Moeskroen, maar hetzelfde geldt voor KV Mechelen en Beerschot. We zijn overigens niet van plan om dat als excuus te gaan gebruiken. Nu is er duidelijkheid. We zijn tevreden omdat er eindelijk mensen hun verantwoordelijkheid hebben genomen, zodat we ons nog twee dagen voluit kunnen focussen op onze eerste match.”

“Het is heel belangrijk dat er in het begin van deze competitie geen wedstrijden hoeven te worden uitgesteld”, vindt Jacques. “Dat zou toch wat competitievervalsing ­geven. Ook voor de beleving van onze fans is het belangrijk dat we kunnen starten, want die mensen hebben nood aan perspectief.”

Beerschot: “Fantastisch: nu strijden we met gelijke wapens”

Beerschot-voorzitter Francis Vrancken maakte een vreugdesprongetje toen hij vernam dat zijn club op zondag 16 augustus zijn eerste thuiswedstrijd in 1A tegen Zulte Waregem mag afwerken op het Kiel.

“Dit is fantastisch nieuws”, vindt de preses. “We zijn er ook helemaal klaar voor om aan de competitie te beginnen. De voorbije dagen hebben we op training alle maatregelen van ­social distancing gerespecteerd, we doen wat ons wordt opgelegd. Dat was niet ideaal, we hadden liever wat meer tijd gehad om onze eerste wedstrijd in groep voor te bereiden. Maar we spelen pas maandag in Oostende, we hebben dus nog wel enkele dagen om onze ploeg ­helemaal klaar te stomen.”

“Sowieso is het goed dat onze eerste thuismatchen niet uitgesteld moeten worden, want dan kijk je al snel tegen een achterstand in het klassement aan. Nu kunnen we met gelijke wapens strijden tegen de anderen.”

KV Mechelen: “Moeilijke beslissing, maar wel de beste”

Ook in Mechelen reageren ze opgelucht. Malinwa mag het zondag om 18.15u in het eigen AFAS-stadion ­opnemen tegen Anderlecht. “We zijn tevreden dat we in ons eigen stadion, waar alles coronaproof is, kunnen spelen. Dit was de beste oplossing”, ­aldus algemeen directeur Frank Lagast.

KV Mechelen dacht er aanvankelijk aan om in het Vlaams-Brabantse Kampenhout te gaan trainen, maar dat werd geweigerd door de plaatselijke gouverneur. Vrancken en co. vertoefden afgelopen vrijdag en zaterdag in het Franse Metz voor een training en oefenmatch, maar verder bleven ze in Mechelen. Daar werkten ze contactloze trainingen af in bubbels van tien. “Alles behalve ideaal”, weet ook ­Lagast. “Maar het zijn voor iedereen uitzonderlijke omstandig­heden, en daar moet je ook begrip voor hebben. We begrijpen dat een uitzondering voor profclubs een moeilijke politieke beslissing was.”

De openingsspeeldag dit weekend:

Club Brugge - Charleroi (zaterdag, 16u30)

Standard - Cercle Brugge (zaterdag, 19u)

Antwerp - Moeskroen (zaterdag, 19u)

Sint-Truiden - KAA Gent (zondag, 13u30)

Zulte Waregem - KRC Genk (zondag, 16u)

KV Mechelen - Anderlecht (zondag, 18u15)

KV Kortrijk - Waasland-Beveren (zondag, 20u45)

OH Leuven - Eupen (maandag, 19u)

KV Oostende - Beerschot (maandag, 19u)