Antwerp ontmoet Viktoria Plzen of Olympiakos in Europa League, Gent mogelijk tegen Larnaca of Levski Sofia

22 juli 2019

14u10

Bron: Belga 1 Football Talk Antwerp ontmoet bij zijn terugkeer op het Europese toneel het Tsjechische Viktoria Plzen of het Griekse Olympiakos in de derde voorronde van de Europa League. Als AA Gent in de tweede voorronde het Roemeense Viitorul Constanta uitschakelt, is de volgende horde het Cypriotische AEK Larnaca of het Bulgaarse Levski Sofia.

De heenmatchen vinden plaats op 8 augustus, een week later volgt de return. Als Antwerp en AA Gent de derde voorronde overleven, wacht er nog een beslissende play-offronde voor deelname aan de groepsfase van de Europa League.

Na de hele heisa rond de Europese tickets in de nasleep van het matchfixingschandaal rond KV Mechelen weet AA Gent pas sinds kort dat het donderdag in actie mag komen in de tweede voorronde van de Europa League. KV Mechelen, dat door bekerwinst een deelnamebewijs voor de groepsfase van de Europa League op zak had, mocht uiteindelijk Europa niet in, waardoor Standard (van derde voorronde naar groepsfase) en Antwerp (van tweede naar derde voorronde) een plekje opschoven.