Antivedette in hart en nieren, ambassadeur van de stilte: onze columnist Hugo Camps brengt requiem voor Robbie Rensenbrink Hugo Camps

26 januari 2020

20u21 0

Het slootje achter zijn bescheiden woning in Oostzaan was zijn geliefde plek. In de stilte aan de waterkant was Robbie Rensenbrink helemaal zichzelf. Niet om zich in de rimpeling van het water te spiegelen, zo narcistisch was hij niet, wel om intens te genieten van de beschermende anonimiteit. Robbie Rensenbrink: antivedette in hart en nieren, ambassadeur van de stilte. De beste voetballer ooit in de Belgische competitie hield niet van kapsones. Het slootje was ook zijn schuiloord om een sigaretje te roken. Dat mocht van vrouw Corrie niet in huis. En zijn natuur getrouw had Robbie geen zin in een machtsstrijd.

