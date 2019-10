Anderlecht verliest met 1-4 van Mechelen in oefenmatch, Gent is Oostende de baas TTV

10 oktober 2019

14u03 0

Anderlecht verliest oefenmatch van Mechelen

Interlandbreak en dus voetballen sommige eersteklassers tegen elkaar op vriendschappelijke basis. Zo ook Anderlecht en KV Mechelen. Paars-wit ontving Malinwa op Neerpede, maar werd met 1-4 weer naar de kleedkamer gestuurd. Bij de rust stond het nog ‘maar’ 0-1 voor Mechelen. Clément Tainmont zette rond het halfuur een penalty om. Na de pauze zorgde Schoofs voor de dubbele voorsprong. Anderlecht – met onder meer Gerkens, Musona, Cobbaut, Thelin en Trebel in de basis – kwam terug in de wedstrijd met een doelpunt van Thelin, maar lang kon de ploeg van Vincent Kompany en Frank Vercauteren de hoop op een terugkeer niet levendig houden. Hairemans en Van Keilegom zorgden enkele minuten later meteen voor de 1-4 eindstand.

KV Mechelen: Castro, Bijker, Swinkels (46′ Peyre), Hairemans (70′ Zeroual), Togui (70′ Togui), Schoofs, Boni, Van Hoorenbeeck, Tainmont, Corryn (46′ Vanlerberghe), Bosiers (46′ Van Keilegom)

Doelpunten: 33′ Tainmont (pen, 0-1), 54′ Schoofs (0-2), 66′ Thelin (1-2), 69′ Hairemans (1-3), 71′ Van Keilegom (1-4)

1⃣-4⃣

Malinwa won zonet een oefenwedstrijd van @rscanderlecht



⚽️ 33' Tainmont (pen, 0-1)

⚽️ 54' Hairemans (0-2)

⚽️ 66' Thelin (1-2)

⚽️ 69' Hairemans (1-3)

⚽️ 71' Van Keilegom (1-4)



MEER | https://t.co/f2kFGci7B2 #andkvm pic.twitter.com/Y6TmMTsmEu KV Mechelen(@ kvmechelen) link

AA Gent wint oefenduel van KV Oostende (4-1)

In een oefenduel achter gesloten deuren hebben de invallers van AA Gent de maat genomen van die van KV Oostende. De kustploeg kwam op slag van rust op voorsprong via Hjulsager, maar nog voor de pauze maakte Sylla gelijk. Daar waar de eerste helft gelijkopgaand was, namen de Buffalo’s na de rust de bovenhand. Derijck, Kubo en Dompé zorgden voor de 4-1-eindstand. Bij Oostende werd Dutoit halverwege uit voorzorg naar de kant gehaald met een voetprobleem.

AA Gent: Coosemans, Derijck, Cissé, Castro-Montes (60’ Banse), Van Den Bergh, Beloko, Bezus, Dejaegere, Kubo, Dompé, Sylla (83’ Diedhiou)

KVO: Dutoit (46’ Schelfhout), Capon, Tanghe, Sane, Ndenbe, Marquet, Hjulsager (46’ Canesin), Boonen, D’haese, Guri, Rajsel

Doelpunten: 43’ 0-1 Hjulsager, 45’ Sylla 1-1, 50’ Derijck (pen.) 2-1, 59’ Kubo 3-1, 72’ Dompé 4-1