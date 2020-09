Anderlecht stoomt Bundu klaar in Leverkusen, paars-wit speelt gelijk tegen Duitse topclub PJC

04 september 2020

17u09 0

Joepiejajeej bij Anderlecht. Mustapha Bundu heeft in Leverkusen zijn eerste minuten gemaakt voor Anderlecht. Paars-wit oefende tegen de Duitse topclub met een team met voornamelijk invallers en overbodige jongens. Mohammed Dauda zorgde voor een gelijkspel (1-1), maar belangrijker was dus dat Bundu in actie kwam. Hij tekende begin vorige maand bij RSCA en moest voorlopig telkens toekijken vanwege een fysieke achterstand. Niet dat de van Aarhus overgekomen Sierra Leonees daar zelf veel aan kon doen: in Denemarken lekte reeds uit dat hij deze zomer positief testte op Covid-19, wat onvermijdelijk een impact had op zijn conditie. Maar kijk: Bundu is stilaan terug en hij komt in aanmerking voor de match tegen Cercle Brugge. De aanvaller is zo een extra optie voorin voor coach Vincent Kompany.

BASISELF ANDERLECHT: Wellrenreuther; Murillo, Vranjes, Milic, Kayembe; Vlap, Arnstadt, Bakkali; Bundu, Dauda, Tau

DOELPUNTEN: 6’ Palacios (1-0), 21’ Dauda (1-1)

Keine Treffer in Halbzeit 2! Das Testspiel gegen den @rscanderlecht endet 1:1 (1:1). Für die Werkself traf Exequiel Palacios (6.), für den belgischen Rekordmeister war Mohammed Dauda erfolgreich (21.). #B04RSC 1:1 | #Werkself pic.twitter.com/eGu5JeUlqk Bayer 04 Leverkusen(@ bayer04fussball) link

