Anderlecht huurt verdediger Miazga voor één seizoen van Chelsea: “Duelkracht, snelheid en voetballend vermogen” PJC / KTH

03 oktober 2020

11u04 16 Jupiler Pro League Een Amerikaanse seriehuurling van Chelsea is de nieuwe centrale verdediger van Anderlecht. Gesprekken met Vincent Kompany trokken Matt Miazga (25) over de streep. Anderlecht huurt hem voor een seizoen, zonder optie tot aankoop. Paars-wit maakte de deal zopas officieel.

“Matt combineert duelkracht, snelheid en voetballend vermogen”, vertelt sportief directeur Peter Verbeke op de website van RSCA. “Een moeilijk te vinden combinatie die wij zoeken in een centrale verdediger om ons voetbal te kunnen spelen. Matt speelde reeds in de Eredivisie, waar hij de Beker won met Vitesse, Ligue 1 en Championship. Op 25-jarige leeftijd beschikt hij dus ook reeds over de nodige ervaring. Aan Matt om voor extra concurrentie achterin te zorgen.”

Bij Anderlecht waren ze er al een tijdje uit: er moest een extra centrale verdediger bij. Na het afhaken van Vincent Kompany zijn er niet bijster veel opties: Vranjes, Luckassen, Delcroix en in nood Sardella of Kana.

De speler sprak de voorbije dagen met Vincent Kompany en raakte overtuigd van diens discours. Hij had zin in een avontuur in de Jupiler Pro League.

Miazga sukkelde in de voorbereiding met een blessure, maar is nu helemaal fit. Hij verhuisde in januari 2016 van New York Red Bulls naar Chelsea, maar werd in zijn eerste maanden gewogen en te licht bevonden voor de Premier League. Hij begon aan een verhuurtocht langs Vitesse, Nantes en speelde vorig seizoen op huurbasis bij de Engelse tweedeklasser Reading. Daar komt nu Anderlecht bij.

Volgens ex-ploegmaats zou Miazga niet misstaan in het Anderlecht van Kompany. Met zijn meter 90 is hij sterk in de lucht, maar ook voetballend en technisch moet hij niet worden onderschat.

Wait and see. Afwachten.

Ciepłe powitanie. A warm welcome, Matti. 🇵🇱 🇺🇸 Central defender, age 25. On loan from @ChelseaFC. https://t.co/jlUe4dBgKx @MattMiazga3 @USMNT pic.twitter.com/FGVhyXnfUR RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link