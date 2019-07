Anderhalf jaar geleden nog truckchauffeur, nu de Europa League in: Spanje smult van nieuwste transfer Getafe DMM

17 juli 2019

08u00

Bron: Reuters/GiveMeSport 0 Voetbal Zelfs voorbij je dertigste kan je nog profvoetballer worden. Dat bewijst het verhaal van Enric Gallego. De 32-jarige Spanjaard was tot voor de zomer van 2018 nog truckchauffeur en airco-installateur. Dit seizoen mag hij als profvoetballer van Getafe aantreden in de Europa League.

Het leest als een sprookje, maar het is wel waar. Enric Gallego werd pas na zijn dertigste levensjaar profvoetballer. Jarenlang probeerde de Spanjaard zijn droom waar te maken in de lagere Spaanse reeksen. Zo speelde hij achtereenvolgens bij Buen Pastor, Alzamor, Cornella and Badalona. Verder dan het equivalent van de derde klasse kwam hij niet.

Op de koop toe vertrok hij bij Cornella net in het seizoen dat de ploeg Real Madrid lootte in de Copa del Rey (2014). Geen 9-1-nederlaag verspreid over twee wedstrijden, maar ook geen match op de heilige grond van het Santiago Bernabeu. Gallego keerde op zijn stappen terug en dat bleek de juiste beslissing. Bij zijn tweede passage ontbolsterde hij helemaal voor Cornella: 46 goals in 98 matchen.

Het leverde Gallego in de winter van 2018 een semi-profcontract op bij Extremadura. Tot dan had de Spanjaard gewerkt als vrachtwagenchauffeur, airco-installateur en fietsverhuurder in de omgeving van Barcelona om rond te komen. “Door te leven als een gewone mens waardeer ik het bestaan van een profvoetballer misschien net nog iets meer”, vertelde Gallego. “Iedereen in het voetbal houdt van zijn werk.”

En dat deed Gallego ook als semi-prof bij Extremadura. In de tijdspanne van één jaar nette hij 25 goals voor de club en wist hij met zijn ploegmaats de promotie naar de tweede klasse - de Segunda Division - af te dwingen. Daar scoorde hij nog eens 15 goals in minder dan vier maanden tijd en dat viel natuurlijk op bij de clubs in de Spaanse hoogste klasse. Huesca plukte Gallego deze winter weg bij Extremadura voor 2 miljoen euro.

“Veel spelers hebben op een hoog niveau gespeeld in verschillende jeugdteams, maar hebben hun potentieel uiteindelijk nooit waar kunnen maken”, aldus Gallego. “Ik heb altijd op dezelfde manier getraind, heb altijd op het derde en vierde niveau van Spanje gevoetbald, totdat ik plots een kans kreeg die ik met beide handen aangreep.”

Aldus belandde Gallego van Extremadura in de derde klasse bij Huesca in de Primera Division. Een rollercoaster die nog niet ten einde bleek. Ondanks vijf goals van Gallego dit voorjaar kon Huesca de degradatie niet afwenden, maar opnieuw gingen de dominoblokjes aan het vallen. Deze keer bood Getafe Gallego een nieuwe stap hogerop aan. Geen club die vecht tegen de degradatie, maar eentje die straks de Europa League in mag. Gallego werd er gisteren voorgesteld.

“Als wat met mij is gebeurd een voorbeeld kan zijn voor andere spelers en ik hen zo motiveer om te blijven werken aan een stap hogerop in hun eigen carrière, des te beter”, aldus Gallego op zijn persvoorstelling. De truckchauffeur is niet meer. Of hoe iemand in anderhalf jaar tijd zijn droom kon waarmaken en straks mag aantreden in de Europa League.

