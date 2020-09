Amerikaanse verdediger van Chelsea is een optie voor Anderlecht: Matt Miazga sprak al met Kompany SK / KTH

01 oktober 2020

00u00 0 Voetbal Een Amerikaanse seriehuurling van Chelsea is een van de opties om de nieuwe centrale verdediger van Anderlecht te worden. Gesprekken met Vincent Kompany hebben Matt Miazga (25) over de streep getrokken. De speler wil naar RSCA, klinkt het in Londen. Nu is het aan Anderlecht om knopen door te hakken.

Bij Anderlecht zijn ze er al een tijdje uit: er moet een extra centrale verdediger bij. Na het afhaken van Vincent Kompany zijn er niet bijster veel opties: Vranjes, Luckassen, Delcroix en in nood Sardella of Kana. In die optiek informeerde Anderlecht bij Racing Genk naar Sébastien Dewaest. Hij zit in de B-kern na een conflict met Wolf en wil weg, maar de Limburgers willen verkopen, niet verhuren, terwijl dat wel het plan van RSCA was. De piste zit bijgevolg muurvast, maar paars-wit bekijkt nu alternatieven.

Een daarvan is dus Matt Miazga. In de entourage van de speler, die nog altijd eigendom is van Chelsea, klinkt het dat een overgang naar Anderlecht dichtbij is. De speler heeft met Vincent Kompany gesproken en is overtuigd geraakt van diens discours. Hij heeft zin in een avontuur in de Jupiler Pro League. Chelsea en Anderlecht moeten er nog wel zien uit te raken, zo valt te horen in Londen. Miazga gaat ervanuit dat hij straks in Brussel voetbalt.

Miazga sukkelde in de voorbereiding met een blessure, maar is nu helemaal fit. De Amerikaanse international verhuisde in januari 2016 van New York Red Bulls naar Chelsea, maar werd in zijn eerste maanden gewogen en te licht bevonden voor de Premier League. Hij begon aan een verhuurtocht langs Vitesse, Nantes en speelde vorig seizoen op huurbasis bij de Engelse tweedeklasser Reading.

Volgens ex-ploegmaats zou Miazga niet misstaan in het Anderlecht van Kompany. Met zijn meter 90 is hij sterk in de lucht, maar ook voetballend en technisch moet hij niet worden onderschat.

Wait and see. Afwachten.