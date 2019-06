Amerikaanse titelverdedigers ook te sterk voor Zweden, Kameroen in achtste finales DMM

20 juni 2019

23u58

Bron: Belga 0 Voetbal De voetbalsters van de Verenigde Staten hebben hun derde groepswedstrijd op het wereldkampioenschap in Frankrijk vlot gewonnen. In Le Havre was de regerende wereldkampioen met 2-0 te sterk voor Zweden. Amerika maakte in de drie groepsduels achttien doelpunten en kreeg nog geen treffer tegen.

Tegen Zweden opende middenveldster Lindsey Horan al na 3 minuten spelen de score. Kort na de pauze viel het tweede doelpunt, dat kwam op naam van de Zweedse Jonna Andersson. In de andere wedstijd in groep F won Chili met 2-0 van Thailand. Dat was net niet genoeg om in het toernooi te blijven. Chili had met drie doelpunten verschil moeten winnen. Francisca Lara miste in de 86e minuut een strafschop namens Chili.

De voetbalsters van Kameroen plaatsten zich dan wel weer ternauwernood voor de achtste finales. Ajara Nchout bezorgde haar team in Montpellier in de 95e minuut de 2-1 zege tegen Nieuw-Zeeland. Kameroen eindigde door de winst als derde in groep E, achter Nederland en Canada, en mag als één van de beste vier derdes door. In de wedstrijd om de groepswinst won Nederland met 2-1 van Canada.

De achtse finales zijn: Duitsland-Nigeria, Noorwegen-Australië, Engeland-Kameroen, Frankrijk-Brazilië, Spanje-Verenigde Staten, Zweden-Canada, Italië-China en Nederland-Japan.