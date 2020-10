Amateurvoetbal in openlucht wordt met onmiddellijke ingang stilgelegd, jeugd (tot U17) mag wel nog spelen Redactie

13 oktober 2020

17u56 70 Voetbal Voetbal Vlaanderen heeft beslist om bijna alle wedstrijden in de amateurcompetities met onmiddellijke ingang stil te leggen . Naast de profcompetities 1A en 1B wordt er komend weekend bij de senioren enkel gespeeld in eerste nationale, de eerste amateurdivisie. Alle overige wedstrijden worden afgelast. De jeugdcompetities U6 tot en met U17 worden wel verder georganiseerd.

Nadat minister Ben Weyts gisteren zaalvoetballen en een reeks andere binnensporten verbood voor iedereen die ouder is dan 12, was er vandaag ook overleg over de haalbaarheid van amateurvoetbal in openlucht. Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen dat het amateurvoetbal in goede banen leidt, zat daarover samen met zijn raad van bestuur. En de stekker werd er dus voorlopig uit getrokken.

“We hebben hier vijf uur over vergaderd. Het overgrote deel van de clubs zag het niet zitten om met de huidige weersomstandigheden verder te doen”, zegt Benny Mazur, secretaris van Voetbal Vlaanderen. “Het kleedkamerverbod houdt te veel praktische moeilijkheden in. De stopzetting geldt voor onbepaalde tijd. We kunnen er wel zelf voor kiezen om meteen terug te herstarten, aangezien de minister van Sport besloten heeft dat buiten voetballen nog wel mocht. In de tussentijd mogen de ploegen wel gewoon blijven trainen.”

“Maar we hebben vooral gekozen om de jeugd wél te laten spelen. Tot de U17 zal het jeugdvoetbal kunnen blijven verdergaan zoals gepland. Met wel één belangrijke wijziging. De thuisspelende club zal in functie van de weersomstandigheden zelf kunnen bepalen of er kan gevoetbald worden of niet.”

Overzicht vanaf 14 oktober:

