Amateurvoetbal furieus na nieuwe tijdsloten: “Een mes in onze rug”

Voetbal in provinciale vindt traditiegetrouw op zondagmiddag plaats. Maar met de nieuwe tijdsloten krijgt het amateurvoetbal extra concurrentie vanuit 1A en 1B - de tijdstippen gaan nog meer overlappen. “De strijd is niet te winnen”, zegt de preses van Voetbal Vlaanderen Marc Van Craen namens de amateurclubs. “Er is geen solidariteit, dit is een mes in onze rug.”

Van Craen vreest dat de amateurclubs, sowieso al in zwaar financieel weer, nauwelijks nog toeschouwers gaan aantrekken, aangezien de supporters liever naar de profs kijken. “Daarom betreuren we deze ontwikkeling. We zagen de bui natuurlijk al een tijdje hangen, maar de tijd om gematigd te blijven, is nu stilaan voorbij. We moeten dringend op onze strepen staan. En een andere geste vragen.”

Concreet denkt Van Craen aan een financiële tegemoetkoming. “We verwachten een compensatie. Aan de tijdsloten is niks meer te doen. Zelf moeten we ook oplossingen zoeken. Misschien moet het amateurvoetbal nu nog meer naar zaterdagavond - daar is er een kleine opening.”

