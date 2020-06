Alsof het lot ermee gemoeid is: eerste goal van Porto na de coronacrisis gescoord door... Jesus Corona DMM

04 juni 2020

08u40 0 Voetbal Het is nog even wachten op de Premier League, de Serie A of La Liga, maar in Portugal voetballen ze sinds gisteravond weer. Porto verloor verrassend op het veld van FC Famalicão, al sprong vooral de naam van één van de doelpuntenmakers in het oog.

Voetbal in de Liga NOS. Het was van begin maart geleden, voor de uitbraak van het coronavirus. De Portugese competitie is traditioneel een gevecht tussen FC Porto, Benfica en in iets mindere mate Sporting Lissabon. Voor de wereld in lockdown ging, stond Porto met één puntje bonus op Benfica aan kop. De competitieleider mocht gisteren herbeginnen tegen FC Famalicão.

Zonder succes, want de vijfde in de tussenstand won verrassend met 1-2 van de competitieleider. Het meest opvallende matchfeit was het doelpunt van FC Porto. Die kwam in de tweede helft op naam van - jawel - Jesus Corona. Het was het eerste doelpunt van Porto na de coronacrisis. Toepasselijker kon het haast niet.

De gelijkmaker van de Mexicaanse international was dus wel niet genoeg voor Porto om een punt uit de brand te slepen. Famalicão ging er met een goal een kwartier voor tijd op en over. Benfica kan vandaag naar de leiding wippen mits een overwinning tegen Tondela.

