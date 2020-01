Exclusief voor abonnees Als een koning onder z’n volk: hoe Kompany bij opname in ‘Hall of Fame’ de Engelsen nog eens om z’n vinger wond Kristof Terreur in Engeland

14 januari 2020

06u21 0 Vincent Kompany De crew van ‘The Crown’ had zijn biezen gepakt. De band was uitgespeeld, vader Pierre uitgedanst. Hij hoefde het niet te doen, maar Vincent Kompany (32) bleef uren na zijn huldiging praten met genodigden, poseren en handtekeningen uitdelen.Een koning onder zijn mensen. PR-man van zichzelf.

Koninklijk onthaal aan het Savoy Hotel. De ingang was netjes afgezet. Een massa was samengetroept om een glimp op te vangen van het spektakel. Securitymensen met oortjes deden hun werk. Enkel met een uitnodiging raakte je er door. Er stond een oldtimertaxi klaar voor de hoofdingang, een oude Rolls ook. Professionele camera’s draaiden. Alles was netjes geregisseerd. Entree door de grote poort.

