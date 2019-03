Als Conor McGregor over voetbal praat: “Cristiano Ronaldo is een fenomenaal atleet... Net als ik” TV

19 maart 2019

16u19

Bron: FIFA 0 Voetbal In een interview met FIFA laat Conor McGregor zich uit over hoe voetbal een rol speelt in zijn leven. Voornamelijk in zijn jeugdjaren was McGregor bezig met de bal. “Ik was helemaal into voetbal en speelde efficiënt, verwoestend en doordacht. Eigenschappen die ik nu tijdens het kooivechten ook gebruik”, aldus McGregor.

Hoewel hij meer voetbal speelde dan het te kijken is McGregor een grote fan van Manchester United. Niet toevallig omdat de Engelse club enkele Ierse topspelers in loondienst had, zoals Denis Irwin en Roy Keane. Om dan nog te zwijgen van Schotse succesmanager Sir Alex Ferguson. “Als coach zo veel succes boeken over zo een lange periode met dezelfde club is opvallend. Ik blijf Ferguson bewonderen.”

Cristiano Ronaldo

Elke voetballiefhebber heeft wel zijn favoriete speler, dat is niet anders bij McGregor die Cristiano Ronaldo graag ziet spelen: “Cristiano is een fenomenaal atleet, mens en ondernemer. Zijn discipline, perfectionisme en toewijding in elke actie die hij doet is inspirerend voor alle kinderen die voetbal spelen.”

Ook CR7's hattrick in de Champions Laegue tegen Atlético Madrid is niet onopgemerkt voorbijgegaan bij de Ier. “Hij blijft presteren op 34-jarige leeftijd zo blijft en scoort een hattrick tegen één van de beste defensies in Europa. Wij staan allebei aan de top van onze sport.”

“Veel succes”

Niet alle voetballers kunnen op even veel lof rekenen van de kooivechter die het niet helemaal eens is met Zlatan Ibrahimovic. De Zweed noemde McGregor ooit de Ibrahimovic van de MMA. “Ik respecteer Zlatan’s winnaarsmentaliteit, maar laat dit even duidelijk zijn: er is maar één Connor Mc Gregor! Omgekeerd wil Ibrahimovic de McGregor zijn van het voetbal, ik wens hem veel succes toe.”