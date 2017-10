Alles voor Portugal: Cristiano Ronaldo verzacht het leed van 370 landgenoten Hans Op de Beeck

10u27 0 epa/photonews Links: Marcelo Rebelo de Sousa troost slachtoffers van de brand. Voetbal Cristiano Ronaldo springt in de bres voor de slachtoffers van de recente Portugese bosbranden. De ster van Real Madrid zal eigenhandig de medische kosten van 370 gekwetsten op zich nemen.

Het is een van de zussen van Cristiano, Katia Aveiro, die een link naar de generositeit van Cristiano op haar Facebook zette. Ook CR7, die afkomstig is van het eiland Madeira, sprak op de sociale media zijn medeleven uit aan de slachtoffers van de bosbranden, die aan 42 mensen het leven gekost hebben. "Het is onmogelijk om onbewogen naar deze tragedie te kijken. Bij deze betuig ik mijn solidariteit met de familie en vrienden van de slachtoffers. Al mijn steun voor de brandweerlui die hun leven op het spel zetten."

facebook katia aveiro

Ook andere bekende figuren hebben de situatie snel onder de aandacht gebracht. Jose Mourinho, ook een Portugees, zei dat hij maar al te graag een zege wou inruilen voor het leven van zij die het niet gehaald hebben in de branden die in het noorden en het centrum van Portugal lelijk huisgehouden hebben.

AFP

Het is lang niet de eerste keer dat Ronaldo (31) zijn goed hart toont. Toen Portugal deze zomer ook getroffen werd door nog zwaardere bosbranden, en ook in Madeira mensen moesten vluchten, belde hij hoogstpersoonlijk met Miguel Albuquerque, sterke man van de regering in Madeira, om financiële steun te bieden.

AFP

EPA

REUTERS