Alles of niets voor Red Flames: "Een citytrip wordt Roemenië niet", ook Jan Vertonghen kijkt nieuwsgierig mee GVS

31 augustus 2018

09u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voetbal Barragematchen of niet? Dat is de hamvraag. De Red Flames moeten zes op zes halen om nog een kans te maken op deelname aan het WK 2019 in Frankrijk. Te beginnen vanavond tegen het fysiek sterke Roemenië. “We gaan vechten tot de laatste snik”, is bondscoach Ives Serneels strijdvaardig.

Onze nationale voetbaldames zijn hoe dan ook zeker van de tweede plaats in hun groep. Enig probleem: enkel de vier beste tweedes maken in een onderlinge barragestrijd uit wie het laatste WK-ticket in de wacht sleept. Op dit moment hoort België daar niet bij - ze staan zelfs op een laatste plek in de rankschikking van de voorlopige tweedes - maar een rekensommetje leert ons dat de vrouwen van bondscoach Ives Serneels allerminst moeten panikeren.

Het merendeel van de naaste concurrenten moet immers nog spelen tegen de hekkensluiters binnen hun poules. Niet onbelangrijk, want puntengewin tegen die rode lantaarns telt niet mee in het klassement der tweedes. De Red Flames daarentegen spelen met matchen tegen het nummer vier Roemenië en het reeds geplaatste Italië wél nog twee duels waar elk puntje in rekening wordt gebracht. Een waar inhaalmanoeuvre is dus niet uitgesloten. (lees onder de foto verder)

Op het randje

Dat weet ook Serneels. “Ik denk dat we met een zes op zes de barrages halen. Maar laten we niet te ver op de zaken vooruitlopen en afwachten welke stand er vanavond op het scorebord prijkt.” Want makkelijk wordt Roemenië niet, het dreef onze dames in de heenmatch tot het uiterste. Pas in de slotminuten wist Tessa Wullaert de 3-2-zege veilig te stellen. “Het is een fanatieke ploeg met fysiek spel die vaak het randje van het toelaatbare opzoekt. Daarin mogen we niet meegaan, we moeten ons eigen spel brengen want voetballend zijn we beter. Zo bleek ook uit de heenwedstrijd in Leuven. Maar we beseffen maar al te goed dat het geen citytrip wordt, Italië kon er pas tien minuten voor tijd scoren.”

Heel wat meisjes versierden een transfer en hebben er door de bijhorende organisatorische en tactische aanpassingen een drukke zomer opzitten. Is behoudens de blessures van Justien Odeurs en Heleen Jaques - die dan ook niet op het vliegtuig richting Roemenië stapten - iedereen paraat? “De meisjes kijken er altijd reikhalzend naar uit om opnieuw samen te komen. Het is ook niet het moment om nieuwe dingen uit te vinden. Continuïteit is het belangrijkste, deze dames behoren al een tijdje tot de selectie en weten intussen zeer goed wat er van hen verlangd wordt en hoe er hier gespeeld wordt. We zijn er dus helemaal klaar voor en samen gaan we tot de laatste snik vechten. Lukt dat, dan krijgen we dinsdag tegen Italië voor eigen volk een prachtige match.” (lees onder de foto verder)

Recordhouder Jan Vertonghen

Ook ervaren rot Aline Zeler kijkt met vertrouwen uit naar het cruciale tweeluik. "Sinds het EK zijn we enorm gegroeid. We hebben meer ervaring en heel wat meisjes spelen in het buitenland op een hoog niveau. We zijn gefocust en moeten vol op zoek naar die zes op zes."

Voor de verdedigster van PSV staat er trouwens nog een leuk extraatje op het spel. Slaagt de inmiddels 35-jarige Zeler erin om deel te nemen aan het WK, is de kans groot dat ze recordhouder Jan Vertonghen de loef afsteekt qua aantal caps. De Rode Duivel heeft momenteel 108 interlands, Zeler zit aan 105 Flames-matchen. "In Rusland is Jan mij inderdaad voorbijgestoken. Maar als ik fit blijf en mee mag naar Frankrijk kan ik hem daar mogelijk opnieuw inhalen. Een doel op zich is het niet echt, maar ik geef wel toe dat het ergens in mijn achterhoofd zit."