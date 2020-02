Alle zondagwedstrijden in 1A en 1B afgelast door storm Ciara: geen Standard-Club en geen Antwerp-Genk MVS

08 februari 2020

13u55 280 Voetbal Alle zondagwedstrijden van de 25ste speeldag van de Jupiler Pro League worden afgelast. Door de nakende komst van storm Ciara wil de KBVB in samenwerking met de veiligheidsdiensten geen risico nemen.

“Alle wedstrijden van de Jupiler Pro League én de Proximus League van zondag 9 februari worden afgelast door stormweer”, laat Thibault De Gendt - match delegate van de Jupiler Pro League weten op Twitter. Eerder vandaag raakte bekend dat de match van 20u tussen Waasland-Beveren en KV Kortrijk werd afgelast. De KBVB gaat nu over tot een algemene afgelasting van de wedstrijden in 1A en 1B.

Morgen stonden aanvankelijk drie matchen in 1A op het programma: de toppers Standard-Club Brugge (14u30) en Antwerp-KRC Genk (18u) en het duel tussen Waasland-Beveren en Kortrijk (20u). In de Proximus League stond Westerlo-Lokeren (16u) op het menu.

Op welke datum de matchen nu wel moeten gespeeld worden, is nog niet geweten. “De kalendermanager overlegt momenteel met de lokale overheden en de rechtenhouders om deze wedstrijden zo spoedig mogelijk in te plannen en hoopt hier in de loop van namiddag nog te over te kunnen communiceren”, laat de voetbalbond weten in een persmededeling.

