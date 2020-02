Al gezien? Jason Denayer kiest opvallend vaak voor een eigenaardige verdedigende actie CPG

12 februari 2020

15u43 0 Voetbal Iedereen heeft zijn eigen stijl, maar een aandachtige voetbalfan heeft een opvallende trend ontdekt in het verdedigende werk van Jason Denayer. De Rode Duivel koos in de met 4-2-verloren partij tegen PSG telkens voor een opvallende sprint achteruit.

De Belgische verdediger sprintte bij een aanval van de Franse competitieleider tot drie keer toe naar de eigen doellijn en gaf zijn tegenstander op die manier ruimte om te schieten of te passen naar een ploeggenoot. De Rode Duivel probeerde zich vervolgens in de baan van het schot te gooien om een eventueel doelpunt te vermijden. Denayer deed het een eerste keer in de wedstrijd met succes. Dankzij zijn sprint naar de doellijn kon hij de bal nog net op tijd wegkoppen. Later in de match viel het dan weer dik tegen voor Denayer. Cavani werkte zich slim los uit de greep van de Lyon-verdediger terwijl Denayer opnieuw koos voor zijn sprint richting de doellijn. Helaas kwam hij te laat om de 4-2 van de Uruguayaan te verijdelen.

Je comprends pas qu'on parle aussi peu de Denayer, sa spécialité c'est de fuir son poste pour foncer dans ses buts, je l'avais déjà vu faire dans plusieurs matchs, mais il l'a fait 3 fois contre Paris ! Forcément on le remarque moins, il intervient jamais. pic.twitter.com/ZjoE1oNUsG Sven Gonzalez(@ game_spirit) link

De acties van Denayer lokten achteraf reacties uit op Twitter. “Ik heb het hem in verschillende wedstrijden zien doen”, tweet de fan die de acties van Denayer waren opgevallen. “Tegen PSG deed hij het 3 keer! Hij verlaat telkens zijn plaats om op doellijn post te vatten. Er wordt nooit over gesproken, maar hij grijpt eigenlijk nooit in.”

Vorig seizoen redde Denayer tegen PSG op gelijkaardige wijze wél een doelpunt van de lijn (in de beelden hieronder te herbekijken vanaf 1:20). Lyon doet het in de Franse Ligue 1 momenteel niet goed en staat na 24 speeldagen pas op een negende plaats. Jason Denayer -intussen anderhalf jaar actief bij de Lyon- is zeker niet de meest bekritiseerde speler van de ploeg.