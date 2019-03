Akelige beelden tonen hoe lijnrechter onder lichtmast belandt GVS

14 maart 2019

06u15 1 Voetbal Een voetballer en lijnrechter zijn in de Amerikaanse staat Arkansas aan de dood ontsnapt toen een lichtpaal van 25 meter hoogte het begaf onder felle windstoten. De lijnrechter die hielp het high-schoolduel tussen ‘Mena High School’ en ‘Dardanelle High School’ in goede banen te leiden, hield er een scheen- en kuitbeenbreuk aan over. De voetballer werd met verwondingen aan het hoofd en beide benen afgevoerd naar het ziekenhuis.

“Er waren windstoten tussen de 70 en 80 kilometer per uur”, vertelde supporter Danielle Meyer, die net arriveerde toen het incident gebeurde, bij KFSM. “De palen die gebruikt worden voor American Football bewogen zelfs heen en weer. Opzichter David Hopkins beseft dat het veel erger had kunnen aflopen. “Dit zag er zeer, zeer slecht uit. We zijn zo dankbaar dat het ‘slechts’ om deze blessures gaat.”

Tyler Stroud kwam net na het ongeval aan. “Ik zag een paal en enkele mensen op de grond liggen. Er was overal paniek. Ook bij mij. Zeker toen ik zag dat er een man onder de lantaarn lag. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers.”

Tot de veiligheidsinspectie een evaluatie heeft opgemaakt, mag het terrein de komende dagen niet meer worden gebruikt.