Ajax op zucht van groepsfase CL: dansende ArenA ziet hoe na Standard ook Kiev er drie om de oren krijgt Manu Henry

22 augustus 2018

22u52 1 Voetbal Heuglijke week voor het Nederlands voetbal. Nadat PSV zich gisteren een uitstekende uitgangspositie verschafte in Borisov (2-3), deed ook Ajax vanavond zaakjes in de heenwedstrijd van de play-offs van de Champions League. Dinamo Kiev werd met 3-1 huiswaarts gestuurd. De poulefase wenkt.

Een tot de nok gevulde Johan Cruijff ArenA. Een kolkende sfeer. Amsterdam snakt o zo hard naar de groepsfase van het kampioenenbal - voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015. En na amper tachtig seconden vertaalde het enthousiasme zich in een eerste goal. Donny van de Beek profiteerde van mistasten van doelman Boyko. Op de tonen van "Give It Up" van KC & The Sunshine Band galmde de naam van de doelpuntenmaker door de ArenA. Publiekslieveling aan het kanon. Dinamo Kiev van slag, maar vanuit het niets maakten de Oekraïners op het kwartier gelijk. Kedziora had op hoekschop de 1-1 maar voor het intikken. Een domper die Ajax nog voor rust hélemaal te boven kwam. Ziyech zag hoe twintig minuten later zijn afgeweken schot prompt in doel verdween. Recordaankoop Tadic werkte een voorzet op maat nog eens acht minuten later feilloos in doel. 3-1, de ArenA danste bij het rustsignaal. (lees hieronder verder)

“Cause every little thing, gonna be alright. Don’t worry about a thing.” Traditiegetrouw vatten de Ajax-spelers met de woorden van Bob Marley de tweede helft aan. Wel, Kiev kon Ajax in de beginfase na rust toch verontrusten. Gelukkig voor de Ajacieden bleef een tweede Oekraïnse treffer uit. Aan de overzijde knalde Huntelaar na een fraaie aanval de 4-1 staalhard naast. Even later trof diezelfde Huntelaar het doelhout. Iets wat Ziyech in de slotminuten herhaalde - 't was genieten vanavond van het technisch vernuft van de Marokkaan. Terwijl de thuisaanhang het hart bij momenten vasthield, krasselde de match vervolgens richting eindsignaal. 3-1 of 3-2: wereld van verschil. Maar Ajax behield -verdiend- zijn bonus en zakt volgende week met een prima uitgangspositie af naar de Oekraïnse hoofdstad.

Belg scoort voor AEK

Nog in de play-offs van de Champions League won AEK Athene met 1-2 bij het Hongaarse Vidi FC. Voor de Grieken effende onze landgenoot Viktor Klonaridis het pad na 35 minuten. Zo'n tien minuten voordien werden de Hongaren al tot tien herleid. Bakasetas diepte vlak na rust uit tot 0-2, Lazovic legde voor Vidi de 1-2-eindstand vast.

In die laatste wedstrijd kwam het Zwitserse Young Boys op eigen veld niet verder dan een 1-1-gelijkspeld tegen Dinamo Zagreb.