Ajax moet nu nog voorbij Dinamo Kiev, PSV tegen BATE Borisov. Ook Belg in Griekse loondienst stoot door ODBS

14 augustus 2018

23u16 1

Nog één horde is Ajax verwijderd van de Champions League: na de overtuigende zeges tegen Sturm Graz en zeker Standard moeten de Amsterdammers nu voorbij Dinamo Kiev. De Oekraïners klopten vanavond Slavia Praag met 2-0, nadat het in Tsjechië 1-1 was geworden. De Sloveen Benjamin Verbic maakte in de twaalfde minuut de 1-0 en Artem Biesiedin uit Oekraïne verdubbelde een kwartier voor tijd de marge. Dinamo Kiev eindigde vorig seizoen als tweede in de Oekraïense competitie, op twee punten van Shakhtar Donetsk. Naast Ajax kan ook PSV naar de Champions League. Als Nederlands kampioen moeten zij alleen voorbij BATE Borisov. De Wit-Russen schakelden Qarabag uit.

Onze landgenoot Viktor Klonaridis speelt met AEK Athene ook de play-offs, tegen het Hongaarse Vidi FC dat Malmö uitschakelde. De Grieken wonnen met 2-1 van Celtic, nadat ze vorige week in Celtic Park 1-1 speelden. Bij de Schotten geen Dedryck Boyata: de Rode Duivel ligt op ramkoers met de 'Hoops' nadat ze hem een lucratieve transfer naar Fulham weigerden. Centrale middenvelder Klonaridis werd een kwartier voor tijd vervangen.

Desillusie voor Spartak Moskou: zij bleven op 0-0 steken tegen PAOK Thessaloniki nadat de heenmatch op 3-2 was geëindigd. Spartak, met ex-Buffalo Gigot centraal achterin maar zonder Sofiane Hanni, verloor op het halfuur al spits Luiz Adriano met rood. PAOK speelt nu tegen Benfica, dat 1-1 gelijk speelde bij het Fenerbahce van trainer Phillip Cocu. De heenmatch was op 1-0 geëindigd. Bij Benfica zat Mile Svilar op de bank, bij Fener kwam Nabil Dirar niet van de bank.

De laatste twee play-offs gaan tussen Rode Ster Belgrado en Red Bull Salzburg -de Serviërs schakelden het Slovaakse Spartak Trnava uit- en Young Boys tegen Dinamo Zagreb. Die laatste club haalde het in zijn derde voorronde van FC Astana.