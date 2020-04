Ajax hofleverancier van spelers in grote competities, ook drie Belgische clubs doen het goed MVS

13 april 2020

16u01

Het ideale opstapje. Geen enkel team levert meer spelers af in de grote voetbalcompetities (Spanje, Engeland, Italië, Duitsland en Frankrijk) dan Ajax. Liefst 22 spelers van de Nederlandse topclub spelen momenteel in een G5-competitie. En ook de Belgische clubs doen het goed, met als uitschieker Racing Genk.

Naast Ajax vervolledigen Benfica (21) en RB Salzburg (20) het podium, zo becijferde researchbureau CIES. Voor ons echter nog interessanter: liefst drie Belgische teams staan in de top vijftien. Vooral de zesde plaats van RC Genk, met 16 spelers, is opvallend, maar niet verrassend. Courtois, De Bruyne, Trossard, Malinovskyi, noem maar op. En of de Limburgse club de voorbije jaren enkele sterke lichtingen had. Ook Anderlecht (10de met 13 spelers) en Club Brugge (11de met 11 spelers) deden het niet slecht. Veertien verschillende Belgische clubs zagen een speler naar een G5-ploeg verkassen.

Overzicht:

Genk 16 spelers

Anderlecht 13

Club Brugge 11

Gent 7

Standard 5

Oostende, Moeskroen, STVV, Zulte Waregem 3

Waasland-Beveren, Lierse 2

Kortrijk, Antwerp, Charleroi 1