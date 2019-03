Ajax-directeurs Van der Sar en Overmars maandenlang gestalkt en bedreigd door doorgedraaide makelaar: “Ik kom je vroeg of laat tegen op straat” Koen Voskuil

11 maart 2019

16u13

Bron: AD.nl 0 Voetbal Ajax-directeurs Edwin van der Sar en Marc Overmars zijn maandenlang belaagd door een gefrustreerde zaakwaarnemer. “Ik heb al eens vier jaar opgesloten gezeten en als het moet, doe ik het zo weer”, was één van de berichten die ze kregen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt zaakwaarnemer Stefano van D. (30) ervan verschillende Ajax-directieleden zoals Edwin van der Sar, Marc Overmars en Jeroen Slop dreigende mails, brieven en WhatsApp-berichten te hebben gestuurd. “Mark my words, na 12 maanden vernederen ga ik jou live live live laten zien wie jullie denken kapot te maken”, schreef hij onder meer.

De doorgedraaide makelaar zocht de directieleden in hun woonplaats op en stopte zijn visitekaartje onder de ruitenwisser van hun auto. “Jammer dat het zo moet gaan”, schreef hij in een bericht. “Zoals ze mij in de jeugdgevangenis hebben geleerd: wie niet horen wilt, die moet maar voelen!’

Na 12 maanden vernederen ga ik jou live laten zien wie jullie denken kapot te maken Stefano van D.

Ook schreef hij: “Ik kom je vroeg of laat tegen op straat, de supermarkt of de hockeyclub. Hoe jij en M. mijn stiefzoon kapot hebben gemaakt, ga ik hetzelfde doen bij jullie kinderen.”

Van D. is volgens het Openbaar Ministerie van 26 oktober 2017 tot en met 25 september 2018 doorgegaan met dreigen. Hij zou dringende verzoeken om te stoppen en zich niet meer te vertonen op Ajax-trainingscomplex ‘De Toekomst’ en in de kantoren van de Arena hebben genegeerd.

‘Bizarre reden’

Over het motief van Stefano van D. wil Ajax niets kwijt. Van D. was tijdens de bedreigingen zaakwaarnemer van Mees de Wit, een aanvaller van Jong Ajax die vorige zomer vertrok naar Sporting in Portugal. Op 27 oktober 2017 werd bekend dat jeugdtrainer Michael Reiziger om “een bizarre reden” De Wit tijdelijk buiten de selectie had gezet. Of deze actie te maken had met de bedreigingen, die precies toen startten, wil Ajax niet bevestigen.

Stefano van D. kwam in 2012 ook al in het nieuws omdat hij een dreigmail zou hebben verstuurd aan de toenmalige stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost Marcel La Rose. Die deed aangifte, maar Van D. werd vanwege onvoldoende bewijs niet veroordeeld.

Buitenspel

Die kwestie draaide om het intrekken van subsidie aan Van D.’s project Masterboys, waarin hij kansarme jongeren begeleidde. Van D. werd vanwege dat project zelfs genomineerd voor de titel Amsterdammer van het jaar. Uiteindelijk ging zijn project door een gebrek aan inkomsten ten onder. “Ik ben buitenspel gezet”, zei hij daar in de Nederlandse krant Het Parool.

In augustus 2017 kwam Van D. in het nieuws toen hij was aangevallen door supporters van Helmond Sport. Volgens hem hadden de supporters het op hem gemunt vanwege zijn huidskleur. “Ik ben de enige donkere jongen die ertussen loopt. Dan ben je een makkelijk doelwit.” Van D. en zijn advocaat Gerald Roethof zijn vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. De dreigzaak wordt woensdag pro forma behandeld in de Amsterdamse rechtbank.