Afgevaardigden keren huiswaarts na overleg in Eindhoven over BeNeLiga, wat met Europese tickets? TTV

28 augustus 2020

14u07 4 BeNeLiga Onze G5 clubs kwamen vandaag samen met Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, Utrecht en Vitesse in het Eindhovense Philips Stadion voor een nieuw BeNeLiga-overleg. De afgevaardigden van de clubs zijn ondertussen huiswaarts gekeerd. Wat er is beslist, is nog niet geweten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Daar wordt besproken of het zinvol is om de komende zes maanden verder onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van een gezamenlijke competitie. In Nederland verwacht men groen licht voor consultant Deloitte, die eerder drie onderzoeksfases heeft afgerond.

Belangrijk agendapunt vandaag en vervolgens voor de consultant was het aantal en de verdeling van de Europese tickets. Twee keer vijf tickets voor elk land lijkt het uitgangspunt, al is de vraag of de UEFA, die zich nog niet heeft uitgesproken over de samensmelting, dit zou goedkeuren.

Lees ook:

HET DEBAT. Ziet u het zitten: een BeNeLiga met Belgische en Nederlandse clubs?

Plannen BeNeLiga worden concreter, maar ook in Nederland zitten clubs nog niet op één lijn: “Er heerst achterdocht”

Meer over AZ

Ajax

BeNeLiga

Deloitte

Eindhoven

Feyenoord

Nederland

PSV