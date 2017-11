Advocaat neemt met zege afscheid van Oranje, nemen broertjes De Boer over? DMM

Bron: 100%NL 7 Getty Images Frank de Boer. Voetbal Heel Nederland wist wel dat Dick Advocaat vandaag na de oefeninterland in en tegen Roemenië (0-3 winst) zou stoppen als bondscoach van Oranje. "Maar tegen de KNVB heb ik het nog niet gezegd", merkte de zeventigjarige voormalige bondscoach van de Rode Duivels lachend op. "Na alle berichten zullen zij het inmiddels ook wel weten. Het zit erop. Wat ik nu ga doen? Dat zullen we nog wel zien. Voorlopig is het nog rustig aan de telefoon."

Advocaat had voor zichzelf al veel eerder het besluit genomen om op te stappen als Oranje het WK niet zou halen. "Toen ik mijn contract tekende bij de KNVB wist ik het al en mijn zaakwaarnemer ook. Of ik het nu jammer vind? Ach, wat is jammer? De belangrijkste reden dat ik vertrek is dat ik het nu tijd vind voor een andere generatie. De jongere mensen moeten het oppakken bij Oranje. Zij moeten het nu laten zien."

Advocaat liet zich opnieuw positief uit over zijn assistent Ruud Gullit. "Hij zou het in combinatie met een ander heel goed kunnen. Hetzelfde geldt voor Ronald Koeman. Samen bij Oranje lijkt me niet verstandig. Daar zijn het allebei te grote voetbalpersoonlijkheden voor, met een eigen wil."

Advocaat bekende dat hij in overleg met zijn staf zijn afscheid als bondscoach bewust niet eerder officieel had bevestigd. "We wilden de resterende duels met Schotland en Roemenië serieus nemen, zeker naar de spelers toe. Dat is gelukt. Het is belangrijk voor de spelers dat ze het jaar goed hebben afgesloten. Hier kunnen ze in maart onder de nieuwe leiding verder mee. Van mijn persoonlijke situatie moet men gewoon niet zo'n kwestie maken."

EPA Dick Advocaat.

Broers De Boer in aanmerking?

Ronald en Frank de Boer komen volgens radiozender 100%NL in aanmerking om de taken van Advocaat over te nemen. In de 'Middagshow met Koen' voelde presentator Koen Hansen Ronald de Boer aan de tand over de toekomst van het Nederlandse voetbalelftal. “Vanavond speelt Oranje de laatste wedstrijd onder leiding van Dick Advocaat. Is de opvolging niet wat voor jou en je broer Frank?”

De Boer: “Het is een leuke job en het Nederlands elftal is het hoogste haalbare. Daarnaast heb ik het gevoel dat Frank daar nu ook veel meer voor openstaat en wie weet neemt hij mij mee. Het is wel één van mijn dromen om ooit samen met Frank een elftal te leiden. Het komt zoals het komt.”

ANP Kippa Ronald de Boer.