Advocaat getuigt over rol van Veljkovic in nieuwe verhoren: "Hij kon niets achterhouden"

21 februari 2019

21u37

Bron: Terzake 0 Voetbal Kris Luyckx, de advocaat van makelaar en spijtoptant Dejan Veljkovic, heeft bij Terzake op Canvas uitleg gegeven over de rol van zijn cliënt bij de verhoren in het kader van ‘Operatie Propere Handen’.

Eind vorig jaar was het, toen Dejan Veljkovic besliste om als spijtoptant te fungeren in het onderzoek naar financiële fraude en matchfixing in het Belgische voetbal. De getuigenissen van de spelersmakelaar zijn de afgelopen dagen een eerste keer afgetoetst geweest aan nieuwe verhoren van de verdachten. Voormalig Lokeren-coach Peter Maes kwam daardoor weer in het vizier van het federaal parket. Hij bracht één nacht in de cel door en zou volgens de getuigenissen van Veljkovic 480.000 euro zwart geld ontvangen hebben in zijn functie als Lokeren-trainer.

“Een spijtoptant is niet volledig zaligmakend. De getuigenissen worden afgetoetst aan steunbewijs in de vorm van documenten en verhoren. In het kader daarvan vonden de verhoren van de voorbije dagen plaats. Daarbij is het luik van het onderzoek naar fincanciële fraude onderzocht. Het deel rond matchfixing gaat ook door. Daar hopen we eerstdaags mee aan de slag te kunnen,” aldus adjunct federaal procureur Eric Bisschop.

9 maanden afgetapt

Volgens Kris Luyckx is die snelle gang van zaken te danken aan de verklaringen van zijn cliënt, Dejan Veljkovic. “Eén van de redenen waarom men in dit onderzoek voor een spijtoptant heeft gekozen, was om sneller te werken. Zonder die piste, hadden we de resultaten van dit luik van het onderzoek vandaag wellicht nog niet gekend", vertelde de advocaat bij Kathleen Cools. “Mijn cliënt kan overigens niet selectief praten. Zijn volledige boekhouding is in beslag genomen, de witte én de zwarte. Ruimte om dingen te verzwijgen is er dus niet. Ook omtrent matchfixing kon hij niets achterhouden, want zijn telefoon werd al 9 maanden afgetapt.”

“Ik heb begrepen dat het onderzoek naar matchfixing en financiële fraude één gerechtelijk dossier wordt. Hoe ze dat precies gaan afhandelen, weet ik niet. Wel heb ik begrepen dat er afspraken bestaan tussen het federaal parket en het parket van de Belgische voetbalbond. Zo kunnen ook zij snel handelen om sancties uit te vaardigen. Degradatie kan volgens hun strafmaten een sanctie zijn en niet alleen voor matchfixing. Dat kan ook voor financiële fraude.”