Advocaat Cercle en KV Oostende schrikt niet: "Voetbal is door en door immoreel" Hans Vandeweghe

12 oktober 2018

06u41 2 Voetbal Hoe komt het dat geen enkele insider in het Belgisch voetbal lijkt te schrikken van frauduleuze constructies, beïnvloeding van resultaten en andere malafide praktijken door makelaars? "Omdat het voetbal door en door immoreel is", zegt clubadvocaat Dimitri Dedecker.

Correctie, de insiders zijn wel geschrokken, maar dan eerder van de omvang van de actie. "220 politiemensen en 57 huiszoekingen, het lijkt wel een onderzoek van de Italiaanse politie naar de maffia", zuchtte een ploegmanager. Om na enige reflectie te besluiten: "Maar misschien hebben we hier wel te maken met georganiseerde misdaad."

Dat wil meester Dimitri Dedecker niet gezegd hebben. Hij is advocaat bij twee clubs, Cercle Brugge en KV Oostende, en alleen bij die laatste club zijn twee transferdossiers in beslag genomen, bevestigt hij. "De transfer van Marusic door Dejan Veljkovic en die van El Ghanassy door Karim Mejjati, maar de speurders hadden wel een lijstje met zeven namen van makelaars. Bij Cercle zijn ze niet geweest. Toen AS Monaco in zee ging met Cercle, zijn ze met een aantal bestuurders en een jurist speciaal naar België gevlogen om mij te ondervragen over mijn werkmethode."

