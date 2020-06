Acht landstitels op rij? Ruim tien ploegen doen nóg beter dan Bayern DMM

17 juni 2020

11u17 0 Voetbal Rekordmeister. Bayern München trok met een 0-1-zege tegen Werder Bremen de achtste landstitel op rij binnen. Nog nooit werd in de Duitse Bundesliga zo’n straffe reeks neergezet. Maar hoe verhoudt Bayern zich tot de rest van Europa?

De hegemonie van Bayern in de Bundesliga gaat voort. De Beierse topclub haalde gisteren zijn 30ste landstitel uit de clubgeschiedenis binnen. De laatste jaargangen staat er geen maat op Der Rekordmeister. Dortmund, Mönchengladbach, Schalke en co moeten nu al voor de achtste keer op rij toekijken hoe de kampioenenschaal naar München gaat.

Toch kan het nog straffer. Met de achtste titel op rij komt Bayern nog niet eens bij de beste tien kampioenenreeksen in Europa. Vooral in kleinere voetballanden gaan vaak dezelfde voetbalclubs verschillende jaren op rij met de titel lopen. Zo zetten Lincoln (in Gibraltar) en Skonto (in Letland) recordreeksen neer van 14 opeenvolgende landstitels.



In de vijf grote Europese competities (Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje) komt Bayern wel op een gedeelde eerste plaats terecht. Enkel Juventus slaagde er in één van die landen in om acht seizoenen op rij de landstitel binnen te halen. De Oude Dame kan binnen enkele weken wel weer uitlopen. Juventus staat in de Serie A klaar om zijn negende landstitel op rij te pakken.

Ook wat het aantal landstitels betreft doen er nog een pak clubs beter dan Bayern. Zo beëindigden de Glasgow Rangers de Schotse competitie maar liefst 54 keer op de eerste plaats. Ook Anderlecht haalt de top tien met 34 Belgische kampioenstitels. In Duitsland is het wel zo dat Bayern sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963 meer dan de helft van alle kampioenschapstitels won (30 van 57).

Meest opeenvolgende landstitels in Europa:

14. Lincoln (Gibraltar): 2002/03–2015/16

14. Skonto (Letland): 1991–2004

13. BATE Borisov (Wit-Rusland): 2006–2018

13. Rosenborg (Noorwegen) 1992–2004

11. Dinamo Zagreb (Kroatië): 2005/06–2015/16

10. Dinamo Tbilisi (Georgië): 1990–1999

10. Dynamo Berlin (Oost-Duitsland): 1978/79–1987/88

10. MTK Budapest (Hongarije): 1914, 1917–1925

10. Pyunik (Armenië): 2001–2010

10. Sheriff (Moldavië): 2001–2010

9. Celtic Glasgow (Schotland): 2011/12-2019/20

9. Glasgow Rangers (Schotland): 1988/89-1996/1997

8. Bayern München (Duitsland): 2012/13-2019/20

8. Juventus (Italië): 2011/21-2018/19

Langst nog lopende kampioenenreeks:

9. Celtic Glasgow (Schotland): 2011/12-...

9. Ludogorets (Bulgarië): 2011/12–...

8. Juventus (Italë): 2011/12–...*

8. Bayern München (Duitsland): 2012/13–...

6. Salzburg (Oostenrijk): 2013/14–...*

*Moeten hun competitie dit seizoen nog afwerken.

Meeste titels in Europa:

54. Rangers (Schotland)

53. Linfield (Noord-Ierland)

50. Celtic (Schotland)

44. Olympiacos (Griekenland)

37. Benfica (Portugal)

35. Juventus (Italië)

34. Anderlecht (België)

34. Ajax (Nederland)

33. Sparta Praag (Tsjechië)

33. Real Madrid (Spanje)

32. Rapid Wien (Oostenrijk)

31. CSKA Sofia (Bulgarije)

30. Ferencváros (Hongarij)

30. Bayern München (Duitsland)

Lees ook:

Op eenzame hoogte: dertig weetjes over de titels van pletwals Bayern München

Nog wat meer Rekordmeister: Bayern voor achtste keer op rij kampioen na zuinige zege bij Bremen