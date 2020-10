Abraham, Chilwell en Sancho missen duel tegen Wales en zijn onzeker voor clash met België Redactie

07 oktober 2020

22u06 0 Voetbal De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft bevestigd dat hij niet kan rekenen op Tammy Abraham, Ben Chilwell en Jadon Sancho in de oefeninterland tegen Wales op donderdag. De spelers hebben de Covid-19 richtlijnen niet opgevolgd en zijn ook onzeker voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels komende zondag.

Of de drie voetballers er zondag tegen België wel kunnen bijzijn zal afhangen van het resultaat van een COVID-19 test. De drie spelers waren betrokken bij een verrassingsfeestje voor de 23e verjaardag van Abraham. Daar waren - tegen de richtlijnen in - meer dan zes personen op uitgenodigd.

Southgate verklaarde dat het nu belangrijk is om de hele groep te beschermen. "De tijdlijn van de incubatie is complex, we moeten het zo goed managen als we kunnen." Abraham heeft zich ondertussen verontschuldigd nadat het nieuws over het feestje uitlekte in de Britse tabloids.

"De spelers moeten beseffen dat het een eer is om voor Engeland te spelen. We maken allemaal fouten, ook ik ging soms uit als speler", zei de Engelse T1 nog. "Maar we leven nu in hele speciale tijden met het virus.”

