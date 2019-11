9-1! Italië draait Armenië door de gehaktmolen en pronkt met 30 op 30, ook Zwitsers zeker van EK DMM

18 november 2019

22u39 4 Voetbal Neen, de Rode Duivels zullen bij een zege tegen Cyprus niet de enigen zijn die zich foutloos weten te kwalificeren voor het EK. Italië realiseerde de 30 op 30 na een ware gala-avond in Palermo. Ook Denemarken en Zwitserland mogen naar het EK.

De Squadra wees Armenië met zware 9-1-cijfers de deur. Bij de rust stond het al 4-0 na goals van Immobile (2x), Zaniolo en Barella. Na de pauze deden Zaniolo, Romagnoli, Jorginho, de debuterende Orsolini en Chiesa er nog vijf bij. Babayan redde de eer voor de Armenen.

Het foutloze EK-kwalificatierapport is een primeur voor de Italianen. Italië is het zevende Europese land dat een EK- of WK-kwalificatiecampagne afsluit zonder puntenverlies. Frankrijk (twee keer), Duitsland (twee keer), Spanje (twee keer), Tsjechië, Engeland en Nederland gingen de Italianen voor. Als de Rode Duivels winnen van Cyprus scharen ze zich ook in dat rijtje.

Verder nog deze bijzonder straffe statistiek: sinds de eeuwwisseling verloor Italië geen enkele wedstrijd met inzet op eigen bodem. In 52 wedstrijden werd 41 keer gewonnen en 11 keer gelijk gespeeld. Al een geluk dat het EK volgend jaar niet (uitsluitend) in De Laars plaatsvindt.

Denen houden stand, Zwitserland plaatst zich makkelijk

Veruit de interessantste uitslagen vielen voor ons Belgen te rapen in groep D. Daar streden Denemarken en Ierland in een onderling duel om de kwalificatie. Het bleef lange tijd 0-0 en toen de Denen twintig minuten voor tijd op voorsprong kwamen, leek hun broodje gebakken. Toch toonden de Ieren weerbaarheid. Doherty scoorde de goal van de laatste hoop, maar Ierland had een zege nodig om zich te plaatsen. Een winning goal kwam er niet en dus gaat Denemarken naar het EK. De Denen komen meer dan waarschijnlijk in een groep met België en Rusland terecht.

Verder in groep D verzekerde Zwitserland zich van de groepswinst na een makkelijke 1-6-zege tegen dwergstaat Gibraltar. Spanje won in groep F met overtuigende 5-0-cijfers van Roemenië.