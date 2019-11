290 (ex-)spelers van Barcelona krijgen jaarlijkse verloning en daar zit Lionel Messi voor iets tussen DMM

12 november 2019

Herinnert u zich nog de kopbalgoal van Lionel Messi in de Champions League-finale van 2009? De kleine Argentijn kopte toen in Rome tegen Manchester United de beslissende 2-0 voorbij Edwin van der Sar in doel. Een treffer met gevolgen blijkt nu tien jaar later.

Messi had toenmalig Barcelona-voorzitter Joan Laporta met die goal overtuigd om alle Barcelona-spelers die een Europese beker zouden winnen - of dat in het verleden al gedaan hadden - een levenslang loon uit te keren. Zo kunnen 290 (ex-)voetballers van Barcelona die ooit een Europese beker wonnen met de ploeg genieten van een extra verloning.

Hoeveel dat levenslange salaris precies bedraagt, is niet geweten. Mogelijk gaat het om een kleine jaarlijkse bijdrage. Juan Carlos Heredia - winnaar in 1979 van de Europa Cup II met Barcelona - kon wel bevestigen dat het dankzij Messi’s treffer in 2009 was.

Barcelona pakte in zijn geschiedenis veertien Europese bekers. De Catalanen wonnen de Champions League vijf keer (1992, 2006, 2009, 2011 en 2015). De Europacup II werd vier keer gewonnen (1979, 1982, 1989, 1997), terwijl er ook vijf Europese Supercups (1992, 1997, 2009, 2011, 2015) in de prijzenkast staan.

