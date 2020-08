1B. Union laat zich door nieuwkomer Deinze niet verrassen



FHN

21 augustus 2020

21u08 0 Voetbal Union is de eerste leider in de Proximus League. Met goals van Fixelle (kopbal) en Nielsen (rechtstreekse vrijschop) namen de Brusselaars de maat van nieuwkomer Deinze.

De thuisploeg was de eerste twintig minuten onder de indruk. Union dwong Deinze van bij de aftrap achteruit, maar tot echte kansen leidde dat niet. Halfweg de eerste periode staken de oranjehemden even de neus aan het venster. Mertens kreeg een uitstekende kans, maar Moris weerde de te zwakke doelpoging af. Enkele seconden later werd Fixelles voor thuisdoelman Vandenberghe afgezonderd. Met een knappe voetreflex hield hij zijn netten ongeschonden. Drie minuten voor de rust dwongen de bezoekers op links een meerderheid af. De voorzet van Hamzaoui werd door Fixelles ingekopt. Koude douche voor Deinze.

Opschudding tien minuten na de rust. Voor zijn tweede overtreding kreeg de bezoekende linksachter Hamzaoui een tweede gele kaart. Union met tien, maar steeds met voorsprong. Met een vrijschop verdubbelde Nielsen de voorsprong. Deinze was uitgeteld. De oranjehemden probeerden de bezoekers vast te zetten, maar dat leverde geen uitgesproken doelkansen op. Enkel Mertens kreeg nog een vrije schietkans, maar Moris liet zich niet verrassen.

Deinze : Vandenberghe, De Looze, De Greef, Blondelle, Vansteenkiste, Le Postollec, Schils (46’ Lecomte), Challouk, Staelens (64’ Van Walle), Dansoko, Mertens.

Union : Moris, François, Burgess, Kandouss, Hamzaoui, Mehlem (88’ Teuma), Lapoussin, Nielsen, Sigurdarson (55’ Van Der Heyden), Fixelles (77’ Vanzeir), Undav.

Doelpunten: 42’ Fixelles (0-1), 68’ Nielsen (0-2).

Geel: Blondelle, De Looze, François.

Rood: 55’ Hamzaoui (2x geel).

Ref: Vermeire.