1B. Club NXT verliest bij RWDM - Union laat zich door nieuwkomer Deinze niet verrassen



FHN/NFA

22 augustus 2020

22u43 0 Voetbal Ook in 1B is de competitie weer op gang gekomen. De beloften van Club maakten hun debuut op het veld van RWDM, terwijl het ambitieuze Deinze titelfavoriet Union ontving.

Dequevy en Yagan nekken moedige Brugse youngsters

In de basisploeg van RWDM slechts twee spelers van vorig seizoen. Bij Club NXT alleen onbekende namen.

Na een evenwichtig eerste kwartier kreeg RWDM een terechte penalty toegewezen na een fout van Fuakala op Nzuzi, maar Yagan knalde die recht op doelman Shinton. Voorts nauwelijks echte kansen tot aan de rust (0-0). Halfweg de tweede periode greep trainer Demol tactisch in en liet hij zijn ploeg met slechts drie man achterin spelen en met evenveel voorin. Met resultaat, want nog geen tien minuten later kon Yagan op aangeven van de ingekomen Dequevy de bal over de grond binnen knallen. Vijf minuten voor tijd waren dezelfde spelers betrokken bij de tweede Brusselse goal, maar omgekeerd. Op inzenden van Yagan gaf de gewezen OHL-speler met een fantastisch schot doelman Shinton het nakijken. Boeken toe.

RWDM: Sadin; Mpati (65’ Libert), Ruyssen, Le Joncour, Abderrahmane; Rommens, Cruz (54’ Dequevy); Yagan, Terki, Nangis; Nzuzi (70’ Bangoura)

Club NXT: Shinton; Asoma, Hautekiet, Fuakala, Ochieng; Ansu (79’ Sandra), Van Den Keybus, Blomme, Engels; Sagna (86’ Vanrafelghem), Aelterman (79’ Baeten)

Doelpunten: 72’ Yagan (1-0), 85’ Dequevy (2-0)

Geel: Rommens, Blomme, Van Den Keybus, Nzuzi, Yagan

Scheidsrechter: Pirard

Union wint op bezoek bij Deinze

De thuisploeg was de eerste twintig minuten onder de indruk. Union dwong Deinze van bij de aftrap achteruit, maar tot echte kansen leidde dat niet. Halfweg de eerste periode staken de oranjehemden even de neus aan het venster. Mertens kreeg een uitstekende kans, maar Moris weerde de te zwakke doelpoging af. Enkele seconden later werd Fixelles voor thuisdoelman Vandenberghe afgezonderd. Met een knappe voetreflex hield hij zijn netten ongeschonden. Drie minuten voor de rust dwongen de bezoekers op links een meerderheid af. De voorzet van Hamzaoui werd door Fixelles ingekopt. Koude douche voor Deinze.

Opschudding tien minuten na de rust. Voor zijn tweede overtreding kreeg de bezoekende linksachter Hamzaoui een tweede gele kaart. Union met tien, maar steeds met voorsprong. Met een vrijschop verdubbelde Nielsen de voorsprong. Deinze was uitgeteld. De oranjehemden probeerden de bezoekers vast te zetten, maar dat leverde geen uitgesproken doelkansen op. Enkel Mertens kreeg nog een vrije schietkans, maar Moris liet zich niet verrassen.

Deinze : Vandenberghe, De Looze, De Greef, Blondelle, Vansteenkiste, Le Postollec, Schils (46’ Lecomte), Challouk, Staelens (64’ Van Walle), Dansoko, Mertens.

Union : Moris, François, Burgess, Kandouss, Hamzaoui, Mehlem (88’ Teuma), Lapoussin, Nielsen, Sigurdarson (55’ Van Der Heyden), Fixelles (77’ Vanzeir), Undav.

Doelpunten: 42’ Fixelles (0-1), 68’ Nielsen (0-2).

Geel: Blondelle, De Looze, François.

Rood: 55’ Hamzaoui (2x geel).

Ref: Vermeire.

