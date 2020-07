16-jarige jeugdspeler van Russische derdeklasser die getroffen werd door bliksem, uit coma gehaald GVS/ODBS

09 juli 2020

12u35 0 Voetbal Dramatische beelden vanuit Rusland. Ivan Zaborovsky, een 16-jarige doelman uit de jeugd van derdeklasser Znamya Truda, werd afgelopen weekend op training geraakt door de bliksem. De jonge keeper werd in een kunstmatige coma gebracht, maar gelukkig evolueert zijn toestand gunstig.

This is the harrowing video of the moment Russian 3rd tier club FC Znamya Truda's youth goalkeeper Ivan Zaborovsky is struck by lightning in training



The 16-year-old is currently in a coma and on a life support machine.pic.twitter.com/aoyiiM0CNO Danny Armstrong(@ DannyWArmstrong) link

Het incident gebeurde afgelopen weekend op het oefenveld van Znamya Truda - de oudste nog actieve club in het Russische professionele voetbal. De 16-jarige keeper uit de jeugd van de derdeklasser liep in de buurt van het halve maantje toen hij plots geraakt werd door een bliksemschicht. Zaborovsky stortte neer op de grond.

Onmiddellijk werd er eerste hulp toegediend, nadien werd de tiener overgebracht naar het ziekenhuis waar hij in een kunstmatige coma werd gebracht. “Iedereen handelde zeer snel, zeer professioneel. De ambulance arriveerde al na acht minuten”, vertelde Znamya-directeur Igor Mayorov de avond van de feiten. Hij benadrukt ook dat er van onweer geen sprake was. “Er was een beetje bewolking, maar geen regen of wind. Had het geonweerd, hadden we zeker niet getraind.”

De vader van Zaborovsky liet eerder deze week weten dat de medische toestand gelukkig hoopvol is. “Zijn situatie is onder controle, al is het nog steeds afwachten op enkele onderzoeken”, zegt Mayorov. “Maar als je hem iets vraagt, reageert hij met zijn ogen. We bekijken het positief en denken dat hij opnieuw zal kunnen voetballen.”

Ook Znamya komt via Twitter met een positieve update. De jongen wordt niet langer kunstmatig beademd en wordt geleidelijk uit coma gebracht.

Момент удара молнии ⚡



На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет.#знамятруда #ореховозуево pic.twitter.com/nfJIvjKYaC Znamya Truda FC 🚩(@ ZnamyaTrudaFC) link