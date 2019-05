Exclusief voor abonnees 10 jaar geleden leerde België Romelu Lukaku kennen: “Ik belde meteen: ‘Ma, ons leven zal voorgoed anders zijn’” Niels Poissonnier & Kristof Terreur

24 mei 2019

06u00 0 Romelu Lukaku ‘Un gamin’ van zestien. Voor de leeuwen gegooid in een kolkend Sclessin. In de return van de testmatchen om de titel dan nog. Flashback naar 24 mei 2009, de dag dat België Romelu Lukaku leerde kennen.

Terwijl de Champions Leaguehymne weerklonk, zocht hij de kleedkamer op. Ontgoocheld. En tegelijk trots. Net de titel verloren met Anderlecht – door een goal van Witsel – maar evenzeer net zijn jeugddroom waargemaakt. Elf dagen na zijn zestiende verjaardag. A Purple Talent. “Meteen na het einde heb ik naar mijn ma gebeld. ‘Luister goed, ma. Ik ben nu officieel prof. Ons ­leven zal er voorgoed anders uitzien. Betere tijden komen eraan.’ Ik wilde niet meer dat er ­deurwaarders aan ons huis stonden.”

Op het moment dat hij zijn mama Adolphine geruststelde, nam Ariël Jacobs – toen T1 bij paars-wit – in de perszaal van Sclessin plaats achter de ­microfoon. Vragen over het debuut van de piepjonge Lukaku kreeg hij niet. “Alle aandacht ging naar het feit dat we naast de titel grepen. Het was belachelijk geweest om op zo’n moment te zeggen: ‘Máár we hebben vandaag de toekomst gezien!’”

