1 jaar ouder, heel wat records rijker: 21 jaar Kylian Mbappé in 21 recordcijfers VDVJ/NVE

20 december 2019

12u11 0 Voetbal Wat kan je Kylian Mbappé nog cadeau doen? Het Franse wonderkind viert vandaag zijn éénentwintigste verjaardag en telt al evenveel records. Ons geschenk: een overzicht.

1) 16 jaar 11 maanden 12 dagen: Idool Henry voorbij bij debuut

Wat goed is, komt snel. Mbappé wordt na een invalbeurt tegen SM Caen de jongste debutant ooit bij Monaco en passeert jeugdidool Thierry Henry. Ondertussen snoepte Robert Navarro de titel af, en ook Pietro Pellegri was jonger dan Mbappé.

2) 17 jaar 2 maanden: Jongste doelpuntenmaker

Het record van jongste doelpuntenmaker in het Prinsdom staat wel nog altijd op Mbappés naam. Tegen Troyes scoort hij zijn eerste profgoal.

3) 18 jaar 3 maanden 5 dagen: Groentje bij Les Bleus

Eigenlijk mocht hij nog voor de U19 uitkomen. Tegen Luxemburg maakt Mbappé voor het eerst zijn opwachting bij de Franse nationale ploeg. Hij wordt zo de jongste international sinds Maryan Wisnieski in 1955.

4) 18 jaar 3 maanden 30 dagen: Onhoudbaar in Champions League

Ook Europa maakt kennis met het wonderkind. Mbappé scoort met Monaco zowel in de heen- als terugmatchen tegen Dortmund en Man City – nooit eerder schoot iemand in zijn eerste vier knockout-matchen raak. Hij wordt eveneens de jongste doelpuntenmaker in een halve finale.

5) 18 jaar 8 maanden 11 dagen: Duurste tiener ooit

Talent mag wat kosten. PSG telt 180 miljoen neer voor Mbappé. Ruim het drievoud van de vorige duurste tiener Anthony Martial, die voor 51 miljoen naar Man United trok.

6) 18 jaar 9 maanden 28 dagen: Champions League-recordschutter

In het Astridpark viert Mbappé zijn achtste Champions League-treffer. Hij passeert daarmee Patrick Kluivert als best scorende tiener op het kampioenenbal. Sindsdien voegde de pijlsnelle aanvaller daar nog vijf stuks aan toe voor zijn 20e verjaardag. Ook op zijn 21e is hij recordschutter, onder meer zijn hattrick in het Jan Breydelstadion zorgt ervoor dat hij Leo Messi voorbij steekt.

7) 18 jaar 10 maanden 3 dagen: Golden Boy met recordscore

De Golden Boy mag in de prijzenkast. De Fransman verovert de prestigieuze trofee met een recordscore van 291 punten, meer dan een straatlengte voor op nummer twee Ousmane Dembélé (149).

8) 18 jaar 10 maanden 15 dagen: Ligue 1 recordschutter

De Ligue 1 is zijn speeltuin. Tegen Angers lukt komeet Kylian op 4 november 2017 zijn 19de competitiegoal. Hij passeert daarmee Karim Benzema als vlotst scorende tiener in de Franse competitie.

9) 18 jaar 8 maanden 11 dagen: Top 10 Ballon d’Or

Uitstel maar geen afstel? Mbappé eindigt zevende in de Ballon d’Or. Toch goed voor een plekje in het Guinness Book, want op die leeftijd eindigde nog nooit iemand in de top 10.

10) 18 jaar 11 maanden 17 dagen: Dubbele kampioen

Van het ene feest naar het andere. De spits pakt opeenvolgende titels met Monaco en PSG. Het maakt hem de jongste dubbele Franse landskampioen bij twee verschillende clubs.

11) 19 jaar 4 maanden 28 dagen: Vereeuwigd in was

Een selfie met Mbappé? Dan trekt u best naar het Musée Grévin in Parijs, het oudste wassenbeeldenmuseum van Europa. Het toptalent krijgt er als jongste bekendheid een replica.

12) 19 jaar 6 maanden 1 dag: Recordjacht op WK

Een mijlpaal op een groot toernooi kon niet uitblijven. Mbappé opent zijn WK-rekening met een treffer tegen Peru. Hij passeert David Trezeguet als jongste doelpuntenmaker ooit voor Frankrijk op een EK of WK.

13) 19 jaar 6 maanden 11 dagen: Voet naast Pelé

Niet alleen fysiek zijn er gelijkenissen. Mbappé en Pelé zijn de enige die als tiener twee keer de weg naar doel vonden in een knockout-match op het WK. Als Kylian mijn records op deze manier blijft evenaren, moet ik misschien mijn schoenen weer bovenhalen, grapte de Braziliaanse legende nadien.

14) 19 jaar 6 maanden 25 dagen: Meeste WK-matchen

Naast een wereldtitel zet Mbappé ook het record van meeste WK-matchen (7) voor een speler onder 20 jaar op zijn palmares. Op doelpuntenvlak – hij scoorde er vier in Rusland – doet enkel Pélé (6) straffer.

15) 19 jaar 9 maanden 4 dagen: FIFA-elftal van het Jaar

Messi, Ronaldo en... Mbappé. De Fransman krijgt een plekje in de voorhoede van het FIFA-elftal van het jaar. Niemand maakte vroeger deel uit van de beste ploeg ter wereld.

16) 19 jaar 9 maanden 17 dagen: Vierklapper in Ligue 1

Vier goals in dertien minuten: Mbappé vermorzelt Lyon in een vingerknip. Met zijn vierklapper doet hij een 45 jaar oud record sneuvelen.

17) 19 jaar 9 maanden 20 dagen: Op cover Time-magazine

‘De toekomst van het voetbal’, meent het gezaghebbende Time-magazine. En dus prijkt Mbappé als vierde – en jongste – voetballer ooit op de cover van het blad. Alleen Balotelli, Messi en Neymar gingen hem voor.

18) 19 jaar 10 maanden 11 dagen: Hublot-ambassadeur

Terwijl leeftijdsgenoten met een Casio rondlopen, is Mbappé het uithangbord van Hublot. Het goudhaantje volgt Usain Bolt op als ambassadeur van de luxehorloges. U raadt het al: de jongste ooit.

19) 19 jaar 11 maanden 29 dagen: Productiefste tiener van de eeuw

De spits sluit zijn tienerjaren af met 73 doelpunten in 150 wedstrijden. Alleen het Braziliaanse fenomeen Ronaldo deed ooit beter. Van de actieve aanvallers komt Romelu Lukaku (57) het dichtst in de buurt, maar Neymar (48), Lionel Messi (27) en Cristiano Ronaldo (20) hinken ver achterop.

20) 20 jaar 5 maanden 22 dagen: 100 doelpunten op de teller

Mbappé werd de jongste Europese speler met 100 doelpunten na zijn goal tegen Andorra. Neymar scoorde er al op zijn 19e 100, maar veel van die doelpunten kwamen uit de Braziliaanse competitie.

21) 20 jaar 10 maanden 2 dagen: Perfecte hattrick... als invaller

In Brugge hebben ze van op de eerste rij mogen meemaken wat Mbappé in zijn mars heeft. Hij kwam na 52 minuten tussen de lijnen en scoorde even drie doelpunten. Eéntje met het hoofd, ééntje met rechts en een derde met links, goed voor de perfecte hattrick. De eerste speler die dat presteert als invaller in de CL.